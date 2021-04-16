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Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Saklanan yılanı fark edebildiniz mi?

Seray Üstün Seray Üstün
16.04.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözlerinize ve görüşünüze ne kadar güvenirsiniz? Hiçbir sağlık problemi yaşamasanız da gözler kimi zaman algılama konusunda yanıltıcı rol üstlenebilir. Algılama sisteminin içerisinde bir de beynin karmaşık yapısı eklendiğinde işler biraz daha zorlaşır. Derin bir nefes alın ve çocukluk günlerinizde sevdiğiniz bulmacaları hatırlayın. Çünkü sizleri o günlere götürecek bir bulmaca hazırladık.

Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Saklanan yılanı fark edebildiniz mi?

Beyin oldukça karmaşık ama bir o kadar da sistemi bir yapıda çalışır. Beyin kaslarının daha sağlıklı ve aktif olabilmesi için aslında vücudun diğer kaslarında olduğu gibi egzersize ihtiyacı vardır. Beyin kaslarını fiziksel yöntemlerle çalıştırmak mümkün olmadığı için aslında zihinsel algılama egzersizleri işinizi görecektir.

Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan bir hayvana odaklanmanızı istiyoruz. Görselde vahşi doğadan ilham alarak timsahlar resmedilmiştir. Ancak bu sevimli timsahların arasında bir yerlerde bir yılan duruyor. Hazırsanız başlayalım.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki hayvanları bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz hayvanı daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

Görsel algılama yeteneğinizi geliştirecek bir bulmaca! Saklanan denizanasını bulabilir misiniz?Görsel algılama yeteneğinizi geliştirecek bir bulmaca! Saklanan denizanasını bulabilir misiniz?


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