Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Saklanan yılanı fark edebildiniz mi?

Beyin oldukça karmaşık ama bir o kadar da sistemi bir yapıda çalışır. Beyin kaslarının daha sağlıklı ve aktif olabilmesi için aslında vücudun diğer kaslarında olduğu gibi egzersize ihtiyacı vardır. Beyin kaslarını fiziksel yöntemlerle çalıştırmak mümkün olmadığı için aslında zihinsel algılama egzersizleri işinizi görecektir.

Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan bir hayvana odaklanmanızı istiyoruz. Görselde vahşi doğadan ilham alarak timsahlar resmedilmiştir. Ancak bu sevimli timsahların arasında bir yerlerde bir yılan duruyor. Hazırsanız başlayalım.