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Görsel yetenek testi! Eşi olmayan nesneyi ne kadar süre içerisinde bulabilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün
05.04.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görsel ya da işitsel algılama duyu organlarının çevreden edindiği bilgileri zihinde yorumlama sürecini ifade eder. Bilginin yorumlanma süresi ve kalitesi aslında beynin belirli bilişsel süreçleri nasıl işlettiği ve halı hazıra sahip olunan bilgi birikimiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle beynin düzenli ve sağlıklı çalışabilmesi için egzersize ihtiyacı vardır.

Görsel yetenek testi! Eşi olmayan nesneyi ne kadar süre içerisinde bulabilirsiniz?

Algılamanın pek çok çeşidi vardır ancak kişiden kişiye göre de çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlerden biri olan “görsel algı” ise özetle güzün görüp beyne aktardığı bilgileri yorumlayabilme yeteneğidir. Beynin daha işlevsel ve pratik bir şekilde algılama sağlayabilmesi için düzenli egzersize ihtiyacı vardır. Uzmanlar zihinsel aktiviteleri geliştirmek için bulmacaları tavsiye eder. Çocukluğunda herkes mutlaka bulmaca çözmüştür. Hafta sonu gazetelerinden çıkan bulmaca ekleri birçok kişinin bir dönem en büyük eğlencesidir. Sizleri çocukluk çağlarına geri götürüyoruz ve oldukça keyifli bir bulmacayı çözmeye davet ediyoruz.

Görselde bir banyo ve tüm ihtiyaçların olduğu bir dolap resmedilmiştir. Banyo dolabı ve raflarda bulunan nesnelerden ikişer adet olduğunu belirtmemiz gerekir. Ancak sadece bir tanesinden tek adet var. Peki sadece bir adet olan hangisidir?

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz nesneleri daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

Görsel yeteneğinizi arttırın! Görselde saklanan baykuşu ne kadar sürede bulabilirsiniz?Görsel yeteneğinizi arttırın! Görselde saklanan baykuşu ne kadar sürede bulabilirsiniz?


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