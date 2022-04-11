Görümce filmi konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kimlerdir? Görümce filmi hangi yıl çekildi?

Görümce filmi 2016 yılında vizyona girdi. Film, içinde barındırdığı komedi unsurları ve gerçekçi konusu ile sinemaseverlerin dikkatini çeken yapımlar arasında yerini aldı. Görümce, izlemek için Türk komedi filmi arayanlara önerebileceğimiz yapımlardan birisi. İnsanın içini ısıtacak hikayesi ve bir yerden sonra kendinizi kaptıracağınız Görümce filmine dair merak edilenleri haberimizde işledik. İşte haberin detayları...

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde oynadığı filmde, Özay ile birlikte Eda Ece, Buğra Gülsoy, Zeynep Kankonde, Dilşah Demir ve Danilo Zanna gibi isimler kamera karşısına geçti.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeliz, erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü nedeniyle iki kardeş birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Ahmet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayırmaktır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar.

GÖRÜMCE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kıvanç Baruönü’nün yönettiği Görümce filmi, İstanbul’da çekildi ve film 2 Aralık 2016 tarihinde vizyona girdi.

