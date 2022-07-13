Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Avustralya'da bir spor salonunda egzersiz yaparken yaşadığı ilginç bir kazayı tesadüf eseri kameraya alan Samuel Stratis o anın görüntülerini TikTok'ta paylaşınca büyük ilgi gördü. Genç adamın "Sadece yeni bir spor salonunda setimi çekmeye çalışıyordum ve sonra bu oldu" diyerek paylaştığı video kısa sürede viral oldu.

FARK ETMEDİ

Paylaştığı görüntülerde Samuel, bankta geriye doğru yaslanıp ağırlıklarla çalışmaya hazırlanırken, gri şortlu bir kadının başka bir ağırlık alıp karşısındaki aynada kendini izleyerek squat yapmaya hazırlandığı görülüyor.

HIZLA UZAKLAŞTI

Samuel'in hemen arkasında egzersiz yaptığının farkında olmaksızın birkaç adım geri atıyor ve sonra yanlışlıkla onun yüzüne oturarak çömeliyor. Samuel’i fark ettiğinde ise şoke olan genç kadın, o halterini düşürüp neler olduğunu anlamaya çalışırken şaşırmış bir şekilde hızla uzaklaşıyor.

'SOHBET BAŞLATMA YÖNTEMİ'

Samuel’in paylaştığı görüntü sadece iki günde 12 milyon izlenmeye ulaştı. Kimileri genç kadının dikkatsizliğini eleştirirken kimileri de bunun sohbet başlatmak için bir yöntem olduğunu düşündü. Bazıları ise genç kadının özür bile dilemeden uzaklaşmasını kaba buldu.



