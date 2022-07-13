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Cinsellik itirafı sosyal medyanın gündemine oturdu! “Süper yayıcı diyorlar ama uçuklarım bana engel değil”

13.07.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suzanna Brusikiewicz isimli bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Yaklaşık 3 yıl öncesinde kendisine genital herpes teşhisi konulduğunu ifade eden Brusikiewicz, bu durumun cinsel hayatına engel olmadığını büyük bir açıklıkla itiraf etti. Brusikiewicz’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Cinsellik itirafı sosyal medyanın gündemine oturdu! “Süper yayıcı diyorlar ama uçuklarım bana engel değil”

Suzanna Brusikiewicz üç yıldır cinsel yolla bulaşan STD hastalığına sahip. Sosyal medyada kendisini “süper yayıcı” olarak nitelendiren olumsuz eleştirilere rağmen Brusikiewicz hâlâ normal bir cinsel hayatı olduğunu itiraf etti. Hastalığının flört etmesine veya yeni partnerler edinmesine engel olmadığını ifade eden Brusikiewicz, partnerine karşı dürüst davrandığını ve karşısındaki kişilerin bu durumu sorun etmediğini anlattı.

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SOSYAL MEDYADA FARKINDALIK YARATIYOR

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Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan 37 yaşındaki Brusikiewicz, sosyal medya hesaplarından kendisiyle aynı hastalığa sahip olan kişilere yönelik farkındalık yaratmak için paylaşımlar yapıyor.

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STD hastalığını tanıtmak ve insanları bu konuda bilinçlendirmek istediğini dile getiren Brusikiewicz, “Oral uçuklar genellikle normal bir şekilde algılanıyor. Ancak genital uçuklar söz konusu olduğunda aşağılayıcı bir tavır devreye giriyor. Bu gerçekten yaygın olan virüsle ilgili eğitim eksikliğimizi vurguluyor.Uçuk olan kişilerin %75 ila %90'ı hiçbir zaman semptom göstermiyor ve durumlarını bilmiyorlar. Kaba davranan herkese gidip test yaptırmalarını söylüyorum. Muhtemelen bir sürprizle karşılaşacaklar” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya genital bölge
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