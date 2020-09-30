HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'ya 7 yıla kadar hapis istendi

Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'ya 7 yıla kadar hapis istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2020 10:58 | Son Güncelleme

İstanbul'da kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Burhan D. hakkında "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Burhan D.'nin Esenler'de ikamet eden müşteki E.B. ile ortak arkadaş aracılığıyla tanıştığı belirtildi. E.B.'nin eşi S.B. ile ailevi sorunlar yaşadığı ve eşine 'Boş ol' dediği için dini nikahlarının düştüğünü zannederek sanık Burhan D.'yi tekrar dini nikah tazelemek için 5 Eylül'de çağırdığı anlatılan iddianamede, şüphelinin "Böyle nikah düşmez siz tövbe edin, sizin nikahınız düşmedi" şeklinde nasihatte bulunduğu kaydedildi.

EŞİYLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDU

İddianamede Burhan D.'nin müştekilerden 3 bin 200 lira kefaret parası istediği, parayı aldığında mağdur S.B.'ye "Ayrı odanız var mı eşinle baş başa görüşmemiz lazım" şeklinde talep de bulunduğu, müştekilerin ayrı odaları olmadığını söylediğinde ise şüphelinin evden ayrıldığı ifade edildi.

DİNİ KİSVELERİ KULLANDI

İddianamenin devamında, sanığın sosyal medya hesabına "İlahiyatçı Öğretmen El Ensari" yazdığı ve kendisine itibar edilmesi için bir takım dini kisveleri kullandığı vurgulandı. Sanığın ifadelerine de yer verilen iddianamede sanığın müştekilerden onların rızası doğrultusunda 300 lira para aldığını söylediği, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

İddianamenin değerlendirme kısmında ise sanığın kendisini İlahiyatçı Öğretmen El Ensari ismini kullanmak sureti ile tanınarak 677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet suçunu işlediği belirtildi. Ayrıca sanığın müştekilerden nikah tazelemek adı altında kefaret parası almak suretiyle "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçunu işlediği vurgulandı.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede tutuklu sanık hakkında "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması ve 5 bin güne kadar kadar adli para cezasıyla cezalandırılması istendi.

Ayrıca şüpheli hakkında "677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet" suçundan 3 aydan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İddianameyi kabul eden Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde tutuklu sanık Burhan D.'nin duruşması yapılacak.

NE OLMUŞTU

İstanbul'da kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla Burhan D. "Dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Burhan B. çıkarıldığı adli makamlarca "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanmıştı. Bu arada Burhan D'nin sosyal medyada yer alan bir fotoğrafında da terör örgütü PKK'nın geçmişte düzenlediği bir organizasyona hoca olarak katıldığı ve dua ettiği görülmüştü.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birbirinden fazla ilham alan ünlüler Birbirinden fazla ilham alan ünlüler
Abdestin farzları nelerdir?Abdestin farzları nelerdir?
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazada yaralandı, cipi yumrukladı!
Kazada yaralandı, cipi yumrukladı!
Annesini taklit etti, çektiği videolarla fenomen oldu
Annesini taklit etti, sosyal medyayı salladı
Abdest çeşitleri nelerdir? Abdest nasıl alınır? Abdestin farzları
Abdestin farzları nelerdir?
Kargalar gözlerini oymasın diye telef olan atın başında nöbet tuttu!
Kargalar gözlerini oymasın diye saatlerce başında bekledi!
Sultangazi'de intihar girişimini görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar
İntihar girişimini görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar
Trafiği birbirine kattılar! Sürücülerin canlarını hiçe saydılar
Trafiği birbirine kattılar! Sürücülerin canlarını hiçe saydılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.