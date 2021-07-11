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Görüntüler ortaya çıkmıştı! Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması

11.07.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ile ayrılan Kaan Yıldırım'ın yeni aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Kaan Yıldırım ile ilişki yaşadığı iddia edilen sunucu ve manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla haberleri yalanladı. Şıkel, "Hayatımda biri olursa size söylerim" dedi.

Görüntüler ortaya çıkmıştı! Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması

Uzun süredir birlikte olan hatta evlilik kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı. Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü.

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendiÇağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Gündeme bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından sessizliklerini koruyan çiftin ilk görüntüsü de ortaya çıkmış ve ikili Çeşme'deki bir yerde sohbet ederken görüntülenmişti.

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"HAYATIMDA BİRİ OLURSA SÖYLERİM"

Aşk iddiaların ardından Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü manken Çağla Şıkel, haberleri yalanladı. Ünlü manken hikayesinden yaptığı paylaşımda "Hayatımda biri olursa ben size söylerim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Hadise Kaan Yıldırım
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