Görüntüler sosyal medyada tepki çekti! Uçak yolcusu, çıplak ayağını diğer yolcunun koltuğuna koyunca eleştiriler gecikmedi

Sosyal medyadan paylaşılan bir uçak seyahatine ait görüntü kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekti. Uçakta başka birinin koltuğunun kol dayama yerine başka bir yolcunun çıplak ayaklarını koyduğunu gören bir kişi o anı fotoğrafladı. Görüntülere ise, "Orada oturuyorsanız bir şey söyler miydiniz?" notu eklendi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Reddit'te paylaşılan görsel kısa sürede kullanıcılar arasında tepki çekti. Benzer bir durumu yaşadığını dile getiren bir kullanıcı, "Ben de bu durumdayım. Size tavsiyem: dirseğinizi agresif bir şekilde kol dayanağının çok gerisine yerleştirmeye devam edin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hiçbir söylemeden. Ayakkabı ve çorabımı çıkartıp kolun olduğu bölüme ben de çıplak ayaklarımı koyardım" yorumunu yaptı.