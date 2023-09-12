Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye giren yolcular kapının açılmasıyla ifşa edildi! Diğer yolcuların tepkisi herkesi şaşırttı

Luton'dan İbiza'ya seyahat eden bir yolcu uçağında iki yolcu uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdi. Seslerin gelmesi üzerine uçak personeli kapıyı açtığında çifti uygunsuz bir halde gördü. Diğer yolcular kapının açılmasıyla müstehcen bir görüntüyle baş başa kalırken bir anda alkış ve tezahürat sesleri yükseldi.

İngiltere'den İspanya'ya hareket eden bir yolcu uçağında ilginç anlar yaşandı. Yolculuk sırasında ismi açıklanmayan iki çocuğu birlikte uçağın tuvaletine giderek cinsel ilişkiye girdi. Durumun uçak personeline iletilmesinden sonra cep telefonuyla saniye saniye çekilen görüntülerde bir kabin görevlisi uçağın tuvalet kapısının yanına geldi. Kapı açıldığında ise bir çift cinsel ilişkiye girerken görüldü.

ALKIŞ TUFANI KOPTU

Uçağın içinde bulunan yolcular kabin görevlisinin tuvalet kapısını açmasıyla birlikte hem şaşırdı hem de eğlendi. Görüntülerde diğer yolcuların alkışlayarak ve tezahürat yaparak çifti karşılaması sosyal medyada gündem yarattı.