Resmen köşe kapmaca oynadılar! Karısına yakalanmamak için sevgilisi bagaja saklandı

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken bir paylaşımda çapkınlık turunda olan adamın karısına yakalanmamak için gösterdiği çaba viral oldu. Görüntüler bir kadının adamın arabasına yaklaşmasıyla başladı. O anda aracın yolcu kapısında gizlice bir başka kadın indi ve arabanın arkasına doğru hareket ederek saklandı.

KARISININ GÖRMESİNİ İSTEMEDİ

Karısının aracın kapısını açması üzerine soğukkanlı bir şekilde olaya müdahale eden adam eşinin kontrollü olarak aracın etrafında dolaşmasını sağladı.

Sevgilisine bagaja bindiğini gördükten sonra eşiyle arabaya binerek aracı çalıştıran adam bir ara durarak sevgilisine verdiği çiçeği alarak karısına hediye etti. O anlar sosyal medya gündem yarattı.