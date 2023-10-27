Mağaza tezgahında gördüğü ilişki oyuncağını herkesin içinde denedi! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Rusya'daki bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın müşteri sevgilisi olduğu tahmin edilen yanındaki adamla birlikte tezgahta bulunan ilişki oyuncağını denemek istedi. Oyuncağı ambalajından çıkartan kadın birkaç pil takarak mağazanın içinde denedi. Görüntüler kısa sürede Rus sosyal medyasında yayıldı.

POLİSLER HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu yapmış olduğuna inanamıyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bence mükemmel bir hareket. Denemek hakkı" yorumunu ekledi. Polis ekipleri olaya ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdıklarını dile getirdi.







