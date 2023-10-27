Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Mağaza tezgahında gördüğü ilişki oyuncağını herkesin içinde denedi! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

    Mağaza tezgahında gördüğü ilişki oyuncağını herkesin içinde denedi! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

    27.10.2023 11:34 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Rusya'daki bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan bir müşteri satılık bir ilişki oyuncağının kutusunu parçalayarak mağazanın içinde denemeye başladı. Çevresindekilere aldırış etmeden oyuncağı deneyen kadının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

    Rusya'daki bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın müşteri sevgilisi olduğu tahmin edilen yanındaki adamla birlikte tezgahta bulunan ilişki oyuncağını denemek istedi. Oyuncağı ambalajından çıkartan kadın birkaç pil takarak mağazanın içinde denedi. Görüntüler kısa sürede Rus sosyal medyasında yayıldı.

    POLİSLER HAREKETE GEÇTİ

    2

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu yapmış olduğuna inanamıyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bence mükemmel bir hareket. Denemek hakkı" yorumunu ekledi. Polis ekipleri olaya ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdıklarını dile getirdi.

    İlginizi Çekebilir

    Polisler bile olana hayret etti!

    Polisler bile olana hayret etti!

    Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

    Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

     Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

    Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

     Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

    Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

    Halk otobüsünde ağda yaptı! Tepki yağdı

    Halk otobüsünde ağda yaptı! Tepki yağdı

     Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

    Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

     Otel odasında maymunun cinsel saldırısına uğradı! Ne yapacağını şaşırdı

    Otel odasında maymunun cinsel saldırısına uğradı! Ne yapacağını şaşırdı


    Günün Trend Haberleri


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Çiğnenmiş sakızların yapıştırıldığı duvarı yaladıÇiğnenmiş sakızların yapıştırıldığı duvarı yaladı
    Final sezonunun yeni afişi paylaşıldıFinal sezonunun yeni afişi paylaşıldı
    Sıfır beden klişelerini alt üst etti! Bikinisiyle şov yaptıSıfır beden klişelerini alt üst etti! Bikinisiyle şov yaptı
    Anahtar Kelimeler:
    cinsel ilişki Rusya mağaza

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Göbek deliğini bir gören bir daha baktı! Viral olan hamilelik...

    Göbek deliğini bir gören bir daha baktı! Viral olan hamilelik...

    Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

    Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

    Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

    Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

    Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

    Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

    İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

    İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.