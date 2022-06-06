WWE efsanesi Mick Foley'nin kızı seksi pozlarını satmaya başlayacağını açıkladı! “Çok daha seksi...”

WWE güreş efsanesi Mick Foley'nin kızı, sosyal medyada yetişkinlere yönelik olarak hazırlanan bir uygulamaya dahil olduktan sonra hayranlarıyla daha yakın bir temas kurabileceğini anlattı. 28 yaşındaki fenomen isim sosyal medyada popüler olduktan sonra önceden verdiği seksi pozları satabilmenin kendisi için büyük bir gelir kapısı olduğunu fark ettiğini dile getirdi. Sosyal medyada sağlık ve düzenli yaşam tüyoları içeren paylaşımlar yapan Foley, yetişkin uygulaması üzerinden ise daha öncesinde çekilen seksi poz ve fotoğraflarını paylaşacağını söyledi.

“BUNLARI YAPMAYI BIRAKMIŞTIM”

Mel dergisine sosyal medyadaki kararına dair açıklamalarda bulunan Foley, “Eskiden seksi çekimler yapardım ve bu sayede büyük bir takipçi kitlesi edindim. Sonunda bunları yapmayı bırakmıştım. Ancak seksi fotoğraflar yayınlamanın ne kadar gelir edebileceğini görünce ‘neden olmasın’ diye düşündüm. Bikini çekimleri, iç çamaşırları ve cosplayler gibi daha seksi içerikler olacak. Giyinmeyi gerçekten çok seviyorum, bu yüzden Cadılar Bayramı için yapamadığım eğlenceli cosplayler yapacağım için heyecanlıyım. Çok daha seksi olacak” dedi.

Sosyal medya üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satmanın kendisi için verdiği zor bir karar olduğunu belirten Foley, “2019 yılında beyin kanaması geçirdim ve hala devam eden semptomlar yaşıyorum. Tıbbi faturalarımı ödemekte zorlandığım için bu yolu seçtim” diye konuştu.



