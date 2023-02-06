Gövdesi dışarıda bacakları enkazda! Kriko, balyoz, kürek... Canlı yayında büyük mücadele

Işıklarla el fenerleriyle ellerindeki cep telefonlarıyla Hatay'daki kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşlar, 14 saat sonra ulaştıkları bir vatandaşı enkazdan kurtarmaya çalışıyor. Büyük seferberlikle yapılan kurtarma çalışması anbean kameralara yansıdı.

Söz konusu kurtarma çalışmalarını canlı yayında aktaran NTV muhabiri Gökhan Gerçek, o anları ekranlara getirirken şöyle konuştu:

"Bizim aslında enkaz üzerine olmamamız gerekiyor ancak kameramızın ışığıyla çalışmalar yürüyor. 5 katlı bir apartman olan Bayramoğlu apartmanı burası. Bizi çağırdılar çünkü ışık yok. İki kolu üzerinde duran vatandaşın sağlık durumu son derece iyi. Ama bacakları dev bir beton bloğun altında kalmış durumda.

Profesyonel bir çalışma yok maalesef, 14 saatte bu deliği açabildiler. Araba krikosu kullanarak beton bloğu kaldırmaya çalıştılar. Kürek ve balyozlarla saatler sonra bu deliği açabildiler.

Bu vatandaş şanslı sayılabilir. En üst katındaydı, sesini duyurmayı başardı.

Binanın arkasından sesler geldiği de belirtiyor. Ancak o bölgeye ulaşabilecek bir ekip yok şu an maalesef."



