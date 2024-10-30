Gözaltına alınan Ahmet Özer'in yazdığı 'Dağ Sancısı' kitabı yeniden gündem oldu! Aylar önce de konsere çıkardığı isim tepki çekmişti

İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde yapılan operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı. Daha sonra başsavcılıktan yapılan açıklamada "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Siyaset gündemini belirleyen olay sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu olurken Özer'in yazdığı bir kitaba dikkat çekildi.

KİTABIN ADI: DAĞ SANCISI

'Dağ Sancısı' isimli kitabın yazarı olan Ahmet Özer'in kitabı 'Dağa çıkan gerilla komutanına' ithaf ettiği belirtildi. Kitabın tanıtım bültenindeki ifadeler ise kısa sürede gündem oldu.

'Dağ Sancısı' kitabının gündem olan tanıtım bülteninde şu ifadelere yer verildiği ortaya çıktı;

Üç arkadaş, bir gece yarısı, İran hududunda, Pir Reşit Dağı'nın yamacına yaslanmış bir köyde çığlık çığlağa dünyaya geldiler. Birlikte derin vadilerde kuş ve yılan avlayarak, dağdan dağa at sürerek büyüdüler. Sonra zamanın ruhu herbirini bir yere savurdu.

Biri bir kıza âşık oldu, ata baba topraklarını arkasında bırakarak, onun peşinden gitti. Bu onulmaz zorlu yolculukta ölümle, zülümle, yoklukla ve açlıkla karşılaştı, büyük badireler atlattı, korkunç şeyler yaşadı. Diğeri bir kan davasına karışıp İstanbul'a kaçtı. İstanbul sadece onu değil takipteki kanlılarını da bir hamur gibi yoğurup değiştirdi, dönüştürdü. Üçüncüsü ise dağa çıktı, gerilla komutanı oldu.

Sonra bu üç arkadaş doğdukları topraklara geri dönüş yaptı. Bu roman bu üç arkadaşın gidiş ve dönüş yolculuklarının hikâyesidir. Bunları anlatırken Türkiyenin içinden geçtiği geçiş sürecine de bir ayna tutuyor. O yüzden okurken herkes kendinden bir şeyler bulacaktır. Şehrivan'dan sonra Özer'in ikinci romanı Dağ Sancısı. Üçüncüsü olan "Bal ve Diken" ise yolda, geliyor.

ROJDA KONSERİ TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Öte yandan ekim ayının başında Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali'nde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Bir grup zafer işareti yaparak bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atmıştı. Bu durum sosyal medyada uzunca bir süre gündem olmuştu. Söz konusu konserde Rojda Şenses sahne almıştı.

Rojda Şenses, “Hewal Kamuran” şarkısı nedeniyle terör örgütü PKK propagandası yapmaktan 20 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.