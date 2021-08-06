Gözaltına alınmıştı! Evinin çatısında iple asılı halde bulundu

Kapullu Mahallesi’nde meydana gelen olayda Nihat E. isimli bir kişi evinin çatısında iple asılmış halde bulundu.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların yaptığı kontrollerde Nihat E.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 GÜN ÖNCE GÖZALTINA ALINDIĞI ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden şahsın 3 gün önce kız kardeşinin tartıştığı komşusunu bıçakla yaralamasından dolayı gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)



