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  4. Gözaltına alınmıştı! Evinin çatısında iple asılı halde bulundu

Gözaltına alınmıştı! Evinin çatısında iple asılı halde bulundu

06.08.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te bir kişi evinin çatısında iple asılı halde bulundu. Şahsın 3 gün önce kız kardeşinin tartıştığı kişiyi bıçaklama olayında gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınmıştı! Evinin çatısında iple asılı halde bulundu

Kapullu Mahallesi’nde meydana gelen olayda Nihat E. isimli bir kişi evinin çatısında iple asılmış halde bulundu.

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Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların yaptığı kontrollerde Nihat E.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 GÜN ÖNCE GÖZALTINA ALINDIĞI ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden şahsın 3 gün önce kız kardeşinin tartıştığı komşusunu bıçakla yaralamasından dolayı gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Karabük
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