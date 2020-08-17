Gözde Cığacı kimdir? Gözde Cığacı kaç yaşında ve nereli? Gözde Cığacı’nın hayatı!

“Unutursam Fısılda” filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gözde Cığacı evli ünlüler kervanına katıldı. Ünlü oyuncunun düğün haberlerinin yayılmasından sonra Gözde Cığacı’nın hayatına dair araştırmalar çoğaldı. “Gözde Cığacı kimdir?, Gözde Cığacı’nın eşi kimdir” ile “Gözde Cığacı aslen nereli ve kaç yaşında?” sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

GÖZDE ÇIĞACI KİMDİR?



Gözde Cığacı’nın doğum tarihi 17 Ekim 1991 olarak biliniyor. İstanbul’da dünyaya gelen Gözde Cığacı aslen İzmirlidir. Gözde Cığacı yaş olarak ise 28 yaşındadır. Küçüklüğünden itibaren müziğe özel bir ilgisi olan Gözde Cığacı üniversite eğitimi için oyunculuğa yönelmiştir. Başarılı sanatçı Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur.



Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra sanat camiasına atılmak için uzun süre bekleyen Gözde Cığacı, ilk tecrübesini “Kuzey ve Güney” dizisinde yaşadı. Dizinin etkili kadrosu içinde performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye başaran Gözde Cığacı sonrasında pek çok dizi ve filmde boy gösterdi.



2014 yılında Çağan Irmak imzalı “Unutursam Fısılda” filmiyle beyaz perdede seyircisiyle buluşan Gözde Cığacı filmleri arasında Güven’de yerini aldı. Gözde Cığacı’nın rol aldığı diziler ise; Bir Aile Hikayesi, Yüzleşme, Ateşböceği, Kördüğüm, Yılanların Öcü, Bugünün Saraylısı ve Kuzey Güney sayılır.