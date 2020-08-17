Gözde Cığacı kimdir? Gözde Cığacı kaç yaşında ve nereli? Gözde Cığacı’nın hayatı!

“Unutursam Fısılda” filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gözde Cığacı evli ünlüler kervanına katıldı. Ünlü oyuncunun düğün haberlerinin yayılmasından sonra Gözde Cığacı’nın hayatına dair araştırmalar çoğaldı. “Gözde Cığacı kimdir?, Gözde Cığacı’nın eşi kimdir” ile “Gözde Cığacı aslen nereli ve kaç yaşında?” sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.
Gözde Cığacı’nın doğum tarihi 17 Ekim 1991 olarak biliniyor. İstanbul’da dünyaya gelen Gözde Cığacı aslen İzmirlidir. Gözde Cığacı yaş olarak ise 28 yaşındadır. Küçüklüğünden itibaren müziğe özel bir ilgisi olan Gözde Cığacı üniversite eğitimi için oyunculuğa yönelmiştir. Başarılı sanatçı Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur.
Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra sanat camiasına atılmak için uzun süre bekleyen Gözde Cığacı, ilk tecrübesini “Kuzey ve Güney” dizisinde yaşadı. Dizinin etkili kadrosu içinde performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye başaran Gözde Cığacı sonrasında pek çok dizi ve filmde boy gösterdi.
2014 yılında Çağan Irmak imzalı “Unutursam Fısılda” filmiyle beyaz perdede seyircisiyle buluşan Gözde Cığacı filmleri arasında Güven’de yerini aldı. Gözde Cığacı’nın rol aldığı diziler ise; Bir Aile Hikayesi, Yüzleşme, Ateşböceği, Kördüğüm, Yılanların Öcü, Bugünün Saraylısı ve Kuzey Güney sayılır.
Tümer Gülümserler, Pınar Karşıyaka Spor Kulübü’nün Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Uzmanı olarak görev yapıyor. Üniversite eğitimine İzmir’de başlayan Tümer Gülümserler, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Elektronik Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Tümer Gülümserler Yaşar Üniversitesi’nden Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya alanında uzmanlık eğitimi aldı. Aynı zamanda Tümer Gülümserler, Anadolu Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nde ek lisans yaptı.
Karşıyaka Spor Kulübü’nde başlattığı sosyal yardım ve projeleriyle dikkatleri üzerine çeken Tümer Gülümserler, “Karşıyaka One Team” kuruculuğunu yaptı. Özellikle omurilik felçlileri için gönüllü olarak başlatılan koşu ve toplanan bağış ile Karşıyaka One Team dünyanın üçüncü büyük takımı olmayı başardı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum