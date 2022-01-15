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Gözde'yi ''konuşalım'' deyip yatak odasına çağırdı! Kahreden detaylar ortaya çıktı

15.01.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da dün meydana gelen vahşi cinayette özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Orcay Korku, eşi Gözde'yi öldürüp intihara kalkışmıştı. Olayla ilgili yeni detaylar gelmeye başladı. Orcay Korku’nun, Gözde Korku’yu eski eşiyle görüştüğü için kıskandığı, bu nedenle kavga ettikleri, konuşmak için girdikleri yatak odasında olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Olay sırasında Gözde Korku’nun anne ve babasının da evde olduğu ortaya çıktı.

Gözde'yi ''konuşalım'' deyip yatak odasına çağırdı! Kahreden detaylar ortaya çıktı

Olay, dün Bursa Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Orcay Korku ile eşi Gözde arasında tartışma çıktı. Her ikisi de daha önce bir evlilik yapan ve bu evliliklerinden birer çocukları olan çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Orcay Korku, tabancasını çekip eşine tek el ateş etti. Orcay Korku ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ İÇİN KISKANDI!

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gözde Korku'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Orcay Korku ise Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olcay Korku'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Orcay Korku’nun, Gözde Korku’yu eski eşiyle görüştüğü için kıskandığı, bu nedenle kavga ettikleri, konuşmak için girdikleri yatak odasında olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

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Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün yakınlarına teslim edilen Gözde Korku’nun cenazesi, ilçede gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ANNE VE BABASI DA EVDEYMİŞ

Olay sırasında Gözde Korku’nun anne ve babasının da evde olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu çift, damatlarının kızları Gözde’yi eski eşiyle görüştüğü için kıskandığını, bu nedenle aralarında kavga yaşandığını söyledi. Çift, kavganın ardından kızları ve damatlarının konuşmak için yatak odasına geçtiğini, bir süre sonra da silah seslerinin geldiğini, içeri girmek istediklerinde ise kapının kilitli olduğunu gördüklerini ifade etti.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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(DHA)

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cinayet Bursa
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