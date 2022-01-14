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Afyonkarahisar'da eşini öldüren Bayram Emiş damadını arayıp helallik istemiş

14.01.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da eşini bıçaklayarak öldüren Bayram Emiş, aynı bıçakla kendini bıçaklayıp kafasını duvara vurarak intihar girişiminde bulunmuştu. Katil zanlısı koca ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan Bayram Emiş'in damadını arayıp helallik istediği ortaya çıktı. Olayla ilgili aile üyelerinden alınan bilgilerde cinayeti işleyip intihar eden Emiş’in bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

Afyonkarahisar'da eşini öldüren Bayram Emiş damadını arayıp helallik istemiş

Olay, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi İncili Mahallesi 4015 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Emiş (50) isimli şahıs gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü eşi Emsal Emiş (52) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Emiş eşini bıçaklayıp, ardından sert bir cisimle kafasına vurdu. Katil zanlısı koca eşini bıçakladıktan sonra damadını telefonla arayarak helallik istedikten sonra aynı bıçakla kendisini yaralayıp, kafasını defalarca duvara vurdu. Kavga seslerini duyan ailenin komşuları ise durumu polis ve 112 Acil servise ihbar ederek yardım istedi.

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KATİL ZANLISI KOCA DA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı karı koca çifti ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Emsal Emiş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koca Bayram Emiş ise Afyonkarahisar’da bir başka hastaneye sevk edilirken, şahıs sevk edildiği hastanede olaydan yaklaşık 12 saat sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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CENAZELER AİLE ÜYELERİNE TESLİM EDİLECEK

Yaşanan olayın ardından Emiş ailesinin üyeleri büyük bir şok yaşarken, Emiş çiftinin bir kız iki çocuklarının olduğu ifade edildi. Olayla ilgili aile üyelerinden alınan bilgilerde cinayeti işleyip intihar eden Bayram Emiş’in bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülürken, çiftin cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edileceği kaydedildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Afyonkarahisar
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