Gözler 1 Haziran'da! Bilim Kurulu üyesi: Açık yerlerde maske zorunluluğu kalkabilir

Koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem 1 Haziran'dan sonra başlayacak.

Kontrollü normalleşme döneminde vaka sayılarının azalmasıyla ağır hasta sayısında da düşüş görüldü. Aşılanmanın hız kazanası da buna eklenince salgınla mücadelde olumlu bir tablo ortaya çıktı.

Şimdi herkesin merak ettiği sorular var. "Maske zorunluluğu kalkar mı?" bu soruların başında geliyor.

TRT Haber canlı yayınına katılan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan açıklamalarda bulundu.

KARANTİNA SÜRESİ UZATILDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında temaslılar için 10 gün olan karantina süresinin 14 güne çıkarılmasını değerlendiren İlhan, "Karantina süresi aşılananlar ve normal temaslılar için uzatılmış oldu. Bundan sonra bireysel önlemler ön planda olacak. Vatandaşların risklerini en aza indirmek için böyle bir karar alındı" dedi.

RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?

İşletmelerin yeniden faaliyete geçebileceğine inandığını söyleyen İlhan, bu durumun vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamanın artmasıyla oluşabileceğini şu sözlerle anlattı:

"1 haftalık ortalamaya baktığımızda vakalarda yüzde 22-23’lük bir düşüş söz konusu. Normalleşme yaklaşımı kapsamında uyulması gereken kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. İşletmecilerin Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberleri okuması gerektiğini düşünüyorum. Müşteriler arası ne kadar oturma mesafesi olacak vb. şartlara dikkat edilmesi de gerekiyor. İşletmelerin kapalı alanlarında belki kısıtlama devam edebilir çünkü bulaş kapalı alanlarda çok daha hızlı yayılım gösteriyor"