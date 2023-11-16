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Gözler onu aradı... Bihter filminin Adnan Bey'i Osman Sonant'ın galada olmayışı dikkat çekti! Sebebi bakın neymiş

16.11.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu romanı, televizyon ekranlarının ardından, şimdi de Bihter filmi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Hande Ataizi ve Osman Sonant'ın kadrosunda yer aldığı filmin galası dün akşam gerçekleştirildi. Galada Adnan Bey'i canlandıran Osman Sonant'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesini dijital platforma taşıyan "Bihter" filminin galası dün gerçekleştirildi. Galaya Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi'nin tarzları damga vurdu.

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Hande Ataizi galadaki tarzı ile büyük beğeni toplarkan, filmin başrolü Farah Zeynep Abdullah ise sosyal medyanın diline düştü. Kıyafeti hiç beğenilmeyen ünlü oyuncuya 'Bu nasıl rüküşlük?' gibi yorumlar yapıldı.

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Ayrıca galada filmde Adnan Bey karakterine hayat veren Osman Sonant'ın olmaması da dikkat çekti.

osman sonant

GazeteMagazin'in özel haberine göre, Osman Sonant'ın ailevi sebeplerden ötürü galaya katılamadığı öğrenildi.

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