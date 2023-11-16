Gözler onu aradı... Bihter filminin Adnan Bey'i Osman Sonant'ın galada olmayışı dikkat çekti! Sebebi bakın neymiş

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesini dijital platforma taşıyan "Bihter" filminin galası dün gerçekleştirildi. Galaya Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi'nin tarzları damga vurdu.

Hande Ataizi galadaki tarzı ile büyük beğeni toplarkan, filmin başrolü Farah Zeynep Abdullah ise sosyal medyanın diline düştü. Kıyafeti hiç beğenilmeyen ünlü oyuncuya 'Bu nasıl rüküşlük?' gibi yorumlar yapıldı.

Ayrıca galada filmde Adnan Bey karakterine hayat veren Osman Sonant'ın olmaması da dikkat çekti.

GazeteMagazin'in özel haberine göre, Osman Sonant'ın ailevi sebeplerden ötürü galaya katılamadığı öğrenildi.