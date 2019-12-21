"Gözüm, Gönlüm, Ruhum ve Renklerin Dansı" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Ressam Kamuran Kardaş'ın ilk kişisel sergisi "Gözüm, Gönlüm, Ruhum ve Renklerin Dansı" Albaraka Sanat Galerisi'nde açıldı.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Serginin tanıtım yazısında 'Size renklerin dilini anlatmayı vadediyorum, ruhumdan akan renklerin.' diyorsunuz. Sergiyi gezdiğimde vaadinizi fazlasıyla yerine getirdiğinizi gördüm." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak her zaman amatör ve profesyonel sanatçıları desteklediklerini söyleyen Yavuz, "Özellikle son 17 yılda ülkemizdeki bütün sanat kurumlarının çok başarılı işlere imza atmasına ön ayak olduk, daha iyilerini yapmaya da sizlerle birlikte devam edeceğiz. Bunun yanında özel sektörün de kültür sanat alanında yaptığı faaliyetleri çok önemli görüyoruz. Bu yüzden Albaraka Sanat'a bu çalışmasından ötürü ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.