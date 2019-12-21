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"Gözüm, Gönlüm, Ruhum ve Renklerin Dansı" sergisi açıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.12.2019 18:03 | Son Güncelleme

"Gözüm, Gönlüm, Ruhum ve Renklerin Dansı" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Ressam Kamuran Kardaş'ın ilk kişisel sergisi "Gözüm, Gönlüm, Ruhum ve Renklerin Dansı" Albaraka Sanat Galerisi'nde açıldı.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Serginin tanıtım yazısında 'Size renklerin dilini anlatmayı vadediyorum, ruhumdan akan renklerin.' diyorsunuz. Sergiyi gezdiğimde vaadinizi fazlasıyla yerine getirdiğinizi gördüm." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak her zaman amatör ve profesyonel sanatçıları desteklediklerini söyleyen Yavuz, "Özellikle son 17 yılda ülkemizdeki bütün sanat kurumlarının çok başarılı işlere imza atmasına ön ayak olduk, daha iyilerini yapmaya da sizlerle birlikte devam edeceğiz. Bunun yanında özel sektörün de kültür sanat alanında yaptığı faaliyetleri çok önemli görüyoruz. Bu yüzden Albaraka Sanat'a bu çalışmasından ötürü ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlk kişisel sergisine dair AA muhabirine konuşan ressam Kardaş da sanatın insan tekamülündeki en büyük vasıtalardan birisi olduğunu dile getirerek, amacının da güzeli ortaya çıkarmak olduğunu anlattı.

Resim sanatına çocukluğundan beri amatör çizimlerle başladığını aktaran Kardaş, 4 yıldır ciddi bir emek harcadığını ve profesyonel olarak kendisini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Kardaş, "Gözüm, gönlüm, ruhum ve renklerin dansı" sergisinde 65 eserin yer aldığına işaret ederek, "Bu sergi tek bir tema etrafında bir araya getirilmedi. Daha çok kişisel hayatım ve gözlemlerim sonucu olarak sanata dair hisselerimin tuvale yansıdığı karma bir seçki olarak ortaya çıktı. Önümüzdeki aylarda da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için dünya kadınlarını çalıştığım bir başka hazırlığın içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

Kardaş'ın hocası ressam Cevad Süleymanpur ise Kamuran Kardaş'la 4 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Kendisine has bir karaktere sahip oldu ve bununla resimlerinde bir bütünlük oluşturdu. Birlikte çalıştığımız süre boyunca kendisinin çok büyük bir gelişim sergilediğini söyleyebilirim. Bu sergisinden ötürü de tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

"Gözüm, Gönlüm, Ruhum ve Renklerin Dansı" sergisi, 26 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Albaraka Sanat Özgül Özkan Yavuz sergi

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