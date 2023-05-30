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  4. Gözyaşları içinde isyan ettiler! Gerginlik çıktı, ekipler müdahale etti: İbadethanemizi yıktırmayız

Gözyaşları içinde isyan ettiler! Gerginlik çıktı, ekipler müdahale etti: İbadethanemizi yıktırmayız

30.05.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 10 yıl önce yapılan ve kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı olan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi için ekipler bugün harekete geçti. Yıkım için gelen ekiplerle bölgede toplananlar arasında gerginlik çıktı. Bir grup, "İbadethanemizi yıktırmayız" diyerek direndi ancak başarılı olamadı. Yıkımın ardından önlemler kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Gözyaşları içinde isyan ettiler! Gerginlik çıktı, ekipler müdahale etti: İbadethanemizi yıktırmayız

Çorum'da, Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi'nde bulunan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı. Bölgede toplanan bazı kişiler yıkıma tepki gösterirken, Avukat Vedat Canbolat belediyenin suç işlediğini belirterek, işlemin durdurulmasını istedi.

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SÜRE BİTTİ, EKİPLER YIKIMA BAŞLADI

Belediye ekipleri, sabah saatlerinde Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi'nde bulunan ve yaklaşık 10 yıl önce yapılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yanına geldi. Ekipler, kaçak olduğu gerekçesiyle yapının yıkıma ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile verilen 40 günlük boşaltma süresi ve yine 12 günlük ek sürenin dolması üzerine yıkım çalışması başlattı.

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"İBADETHANEMİZİ YIKTIRMAYIZ"

Yapıyı boşaltma işlemlerine başlayan ekipler ile bölgede toplanıp, "İbadethanemizi yıktırmayız" diyen grup arasında gerginlik yaşandı. Yıkım çalışmalarının başlaması nedeniyle bazı kişiler ağladı. Çorum Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler de yıkıma tepki gösterdi. Avukat Vedat Canbolat ise elinde mahkeme kararı ile gelerek yapılan yıkımın durdurulmasını istedi. Verilen kararda tahliye yazıldığını, yıkım kararının ise onaylanmadığını söyleyen Avukat Vedat Canbolat, belediyenin suç işlediğini ileri sürdü.

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Çevik Kuvvet ekiplerinin de önlem aldığı yapının yıkılmasının ardından Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi’nin tamamının çift şeritli yol olarak hizmete açılacağı belirtildi. (DHA)

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Çorum cami yıkım

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