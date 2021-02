Gremlins'in yıldızı favorisini açıklayarak yeni bir tartışma başlattı

80’li yılların unutulmaz filmi Gremlins’in başrol oyuncusu Zach Galligan, katıldığı bir programda soruları yanıtladı. Galligan'a, iki karakteri karşılaştıran bir dizi soru yöneltildi.

Galligan EW'ye yeni bir röportajda hangi karakterin daha sevimli olduğu sorulduğunda şunları söyledi:

"Baby Yoda'nın bir adı olduğunu biliyoruz. Sosyal medyama bakarsanız Gizmo ve Grogu arasındaki benzerliği eğlenceli hale getiren birkaç gönderi olduğunu göreceksiniz. İnsanlar beni sosyal medyada karşılaştırmalarla, çizimlerle ve her şeyle bombardımana tutuyorlar ve arkasında herhangi bir bilinçli karar olup olmadığına dair her türlü teori ortaya atıyorlar. Söyleyebileceğim tek şey şu: birçok yönden gerçekten harika çünkü medyada bir folyoya sahip olmak her zaman çok yardımcı oluyor. Hangisini daha çok seviyorsun? Hangisi ilkti? Pekala, arkadaşımın daha sevimli olduğunu söyleyeceğim. O daha huysuz ve bana göre daha sevimli. Baby Grogu biraz tıraş olmuş gibi görünüyor veya belki de tüysüz."

Zach Galligan’ın bu açıklaması sonrası Gizmo ve Baby Yoda Grugu arasındaki rekabet daha da kızıştı.