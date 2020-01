Gribe dikkat

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce, mevsimsel bir hastalık olan gripten korunmaya yönelik açıklama yapıldı.

Soğuk havaların baş göstermeye başlamasıyla birlikte uzmanlar tarafından grip hastalığına yönelik açıklamalar gelmeye başladı. Mevsimsel bir hastalık olan gribe karşı bir açıklama da Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden geldi. Açıklamada gribin nasıl bulaştığı, gripten nasıl korunulacağı, tedavi yöntemleri ve grip aşısı hakkında bilgi verildi.

"Çalışmalar 10 aile hekimimiz ile yürütülüyor"

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Grip influenza virüsünün neden olduğu, genellikle yıl içerisinde sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Toplumun özelliklerine göre her yıl belirli sayıda insanı etkiler ve hastalandırır. Bu nedenle her yıl sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başı arasında beklenen sayıda kişide görülen bu hastalık mevsimsel grip olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde grip hastalığını izlemek, olası salgınları önceden fark etmek, grip virüsünün yaygınlığını ve tiplerini tespit etmek ve sonuç olarak vatandaşlarımızı gripten korumak amaçları ile Sağlık Bakanlığımız bünyesinde 2005 yılından beri Sentinel İnfluenza Sürveyansı yürütülmektedir. Gribin takibi için Sentinel İnfluenza Sürveyansı çalışmaları bölgesel olarak 21 ilimizde yapılmaktadır. Tekirdağ’da da Sentinel İnfluenza Sürveyansı çalışması nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu seçilmiş 10 aile hekimimiz ile yürütülmektedir. İlimizde aile hekimlerimiz her hafta kendilerine başvuran kişiler içerinde ’grip benzeri hastalık’ geçiren hasta sayılarını ve bu hastalardan alınan numuneyi Müdürlüğümüz aracılığıyla referans laboratuvarına göndermektedirler ve bu sayede grip yakından ve güvenli olarak izlenmektedir” denildi.