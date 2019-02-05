Gribe karşı bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 05.02.2019 09:28 | Son Güncelleme

Soğuk havaların etkisiyle genellikle kapalı alanlarda geçirilen süre artıyor. Bu da grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların yayılmasına zemin hazırlıyor. Hastalıklardan korunmanın en önemli yolu bağışıklığı güçlü tutmaktan geçiyor. İşte bağışıklığınızı güçlendirecek grip savar besinler...

Gribe karşı bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Hastalığa yakalanmadan ya da ilk belirtiler ortaya çıktığında doğru beslenerek önleyici tedbirler almak önem taşıyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, grip ve soğuk algınlığı ile mücadelede yardımcı olan besinler hakkında bilgi verdi.

GRİP SAVAR BESİNLER

Kış mevsimi itibariyle grip ve soğuk algınlığı sıklıkla karşılaşılan şikayetlerin başında gelir. Zayıflayan bağışıklık, yetersiz beslenme ile de birleşince soğuk havalarda soğuk algınlığı ve gribe yakalanmak kaçınılmaz olmaktadır. Bu hastalıklar özellikle çocuklar, hamileler ve 65 yaş üstü yetişkinler için tehlike oluşturabilmektedir. Bu nedenle gribe karşı korunmada ve ilk belirtiler ortaya çıktığında önlem almak gerekmektedir. Grip ve soğuk algınlığı ile mücadelede yardımcı olan bitki ve besinlerden bazıları şunlardır;

Probiyotikler: Bağırsak florasının dengelenmesi bağışıklık sistemini destekleyeceği gibi özellikle fermente sebzede ve suyunda bulunan laktik asit bakterileri enfeksiyon ile mücadelede yardımcı olmaktadır. Bağırsak florasının düzenlenmesinde probiyotikleri tamamlayan bir diğer mekanizma da prebiyotiklerdir. Kalın bağırsaklarda yaşayan probiyotikler, prebiyotikleri besin kaynağı olarak kullanmaktadırlar. Soğan, enginar, sarımsak, hindiba, şeker pancarı, brokoli, pırasa, yer elması, avokado, balkabağı, ev yapımı yoğurt, tatlı patates, turp en iyi prebiyotik kaynaklarındandır.

C Vitamini içeren besinler: Bağışıklığı ve beyaz kan hücrelerini uyararak griple mücadelede büyük destek olmaktadır. Yeterince meyve ve sebze tüketmek; gerekli durumda hekim tavsiyesiyle C vitamini desteği almak önemlidir. Bu gıdaların organik olanlarını tüketmek gerekmektedir. Yemeklerle birlikte alındığında biyo-yararlılığı artırır, gıdalardaki demir emilimini hem maksimuma çıkarır, hem de olası bir mide rahatsızlığını önler. En yüksek C vitamini barındıran başlıca besinler şunlardır: Brokoli, kivi, portakal, biber çeşitleri, ananas, pembe greyfurt.

D Vitamini: Güneş ışığı ile vücut tarafından üretilen D vitamini eksikliğine, özellikle kış aylarında güneşten daha uzak kalınması nedeniyle daha fazla rastlanılmaktadır. Bu nedenle de grip ve soğuk algınlığı için de yine risk oluşturmaktadır. Özellikle güneş ışığından mahrum kalınan bu mevsimde doktor tavsiyesiyle D Vitamini desteği almak gerekebilmektedir.

Çinko içeren besinler: Çinko insan vücudunda 200 den fazla enzimin aktivitesinde görevli bir kofaktördür. Bağışıklık sistemini güçlendirici ve güçlü bir antiviral etkisi vardır. Gribal bir enfeksiyon durumunda kişinin doktorundan destek alarak çinko desteğine başlaması gribal enfeksiyonla mücadelede yardımcı olmaktadır. En iyi çinko kaynaklarından bazıları kabak çekirdeği, kaju, deniz mahsulleri, yumurta, serbest gezen hayvan etleri, mantar, nohut,ıspanak olarak sıralanmaktadır.

Ekinezya: İltihapla savaşma (antiinflamatuvar) özelliğe sahip bir bitki olması nedeniyle özellikle bronşial şikayetlerin azalmasında etkili olmaktadır. Özellikle maya ve diğer mantarlarla mücadelede ekinezya bitki özleri ve çayı kullanılabilmektedir.

Mürver: Balgam söktürücü etkisi nedeniyle özellikle bronşial şikayetlerin rahatlatılmasına yardımcı olmaktadır. Sinüslerdeki enfeksiyonun boşaltılmasını ve ağrının rahatlatılmasını sağlamaktadır. Mürveri, sıcak su içerisinde 5-7 dk. demleyerek çay şeklinde tüketmek önemlidir.

Kekik Yağı: Güçlü bir antiviraldir. Enfeksiyonla savaşmak, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı gibi belirtileri hafifletmek için kullanılmaktadır. Ayrıca temiz hava almak, hafif ve sıvı ağırlıklı beslenmek, bol su içmek, limon, zencefil ve tarçın karşımı çaylardan destek almak, soğan, sarımsak tüketmek yine gribal enfeksiyonlarla mücadelede yardımcıdır.

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