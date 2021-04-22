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Grinin Elli Tonu filminin yıldızı yeni işiyle şaşırttı

22.04.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grinin Elli Tonu filmiyle yıldızı parlayan Dakota Johnson yeni işiyle hayranlarını şaşırttı. Oyunculuğun yanı sıra yetişkinler için cinsel ilişki ürünleri satan bir firmanın ortağı olan 31 yaşındaki aktris, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni tasarladığı vibratörü tanıttı.

Grinin Elli Tonu filminin yıldızı yeni işiyle şaşırttı

Oyunculuğuyla cinsel ilişkiler konusunu cesurca ele alan yıldız, yeni işiyle de film dışında bu yaklaşımını sergilemeye devam ediyor.

Bir süredir Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile birlite olan Dakota Johnson, yarım milyonu aşan takipçilerine haberi şu sözlerle duyurdu:

"Samimi bir masaj aleti ve her yerde vücut masajı olarak çok yönlülüğüyle kesinlikle destansı."

Dakota Johnson’ın Fifty Shades Freed filminde birlikte rol aldığı rol arkadaşı Arielle Kebbel, oyuncunun gönderisine üç alkış emojisi göndererek Drop'la ilgili hevesli bir şekilde yorum yapmakta gecikmedi.

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Dakota Johnson, üç yıl önce Éva Goicochea tarafından kurulan Maude markasının yatırımcısı ve ortak kreatif direktörüdür.


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