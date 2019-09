Grip ve nezle görülme sıklığı giderek artıyor! Uzmanlar uyardı: Aşırı yükleme yapmayın

Anne ve babaların yaptığı yanlışlardan biri çocuklarına besinlerle aşırı C vitamini verip, hastalıklardan korumaya çalışmaktır. Yeterli miktarda almak yararlıdır ama fazla C vitamininin hastalıklardan koruyucu bir özelliği yoktur. Çocuğun gerektiği kadar; karbonhidrat, protein, süt ve süt ürünleri ile bol miktarda meyve ve sebze tüketmesi sağlanmalıdır. A vitamini, selenyum, demir ve çinko alımı da çok önemlidir. Tüm bu ihtiyaçlar, her türlü doğal besinden karşılanabilmektedir, fazladan takviye alınmasına gerek yoktur.

ÇOCUKLARINIZI MEVSİMİNE GÖRE GİYDİRİN

Ailelerin çocuklarını mevsim normallerine göre giydirmesi gerekmektedir. Ebeveynler çocuğu üşütmekten, aşırı terletmek ve ona kalın giysiler giydirmekten kaçınmalıdır. Soğuk kendi başına hastalık yapmaz ise de soğukta kalıp üşüyen vücut, mikroplardan daha kolay etkilenmektedir. Yorgunluk da hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır. Yorgun ve uykusuz olunan dönemlerde, daha sık hasta olunmaktadır. Özellikle spor yapan çocukların yeterli oranda dinlenmesi ve beslenmesi gerekmektedir.