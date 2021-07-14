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Grundig'ten devrim yaratan 5 elektrikli süpürge

14.07.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çığır açan teknolojisiyle yerlerde bir tek toz tanesi bile bırakmayan Grundig elektrikli süpürgeleri sizler için listeledik.

Grundig'ten devrim yaratan 5 elektrikli süpürge

1- Evlerde ulaşamadığı tek bir yüzey yok!

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Fiyat ve performans kıyaslaması ile listenin en başında yer alan Grundig Dikey Şarjlı Süpürge, pratik bir kullanım imkanı sağlayan bir ürün. Mobilya altları gibi ulaşılması güç yerlere bile ulaşabilen el süpürgesi, turbo fırçası sayesinde tüm yüzeylerde etkili temizlik imkanını sizlere sunuyor. Şarjlı kullanım ile fişe takmanın mümkün olmadığı yerlerde bile rahatlıkla kullanılabilen süpürge, 5 saatlik şarj süresi ile 60 dakikalık kullanım sağlıyor. Kolay çıkarılabilen pili sayesinde yedek pil ile kablosuz kullanım süresi, iki katına çıkıyor.

Grundig VCH 9931 2in1 18V 60 dk Dikey Şarjlı Süpürgeyi BURADAN inceleyebilirsiniz.

2- Dikkat edin parkelerinizi de çekmesin!

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Üstün emiş performansıyla bir süpürgeden bekleneni fazlasıyla veren Grundig Hepa Filtreli Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, 750-2300 watt motor gücü ile halılarının en derininde biriken tozları dahi kolaylıkla çekiyor. Her yüzeyde güçlü çekişinden ödün vermeyen süpürge, hepa 13 filtresi ile üst düzey toz tutma performansı sunuyor. 2.7 litrelik göstergeli toz haznesi ile bir evi hazne boşaltma derdi olmadan rahatlıkla süpürebilirsiniz. Tek bir hamlede kolaylıkla çıkarılabilen toz haznesi, konforlu bir temizlik imkanı tanıyor. 8.5 metreye kadar ulaşabilen süpürge geniş bir alanda temizlik yapabilmenizi sağlıyor.

Grundig VCC 7870 HEPA Filtreli Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Daha ne olsun 3’ü 1 arada

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3 farklı şekilde kullanım imkanıyla listenin en gözde ürünlerinden olan el süpürgesi, yerden tavana kadar her yüzeyde çok yönlü temizlik imkanı sunuyor. Yer silme aksesuarı, ıslak temizliğe imkan sağlayarak extra hijyen sağlıyor. Sıradan DC motorlara göre çok daha kaliteli olan BLDC motor, süpürgeyi uzun yıllar kullanmanıza olanak tanıyor. 4 saat şarj ile 45 dakikaya kadar performansında düşüş yaşamadan kullanabileceğiniz ürün, düşük güç tüketimi sayesinde enerjiyi verimli bir şekilde kullanıyor.

Grundig VCP 5030 3 in 1 Kablosuz Dikey Süpürgeyi BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Farklı bir tasarım arayanlar için

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Portatif oluşu ve eşsiz tasarımı ile dikkat çeken süpürge ile ulaşılması en güç alanları bile rahatlıkla temizleyebileceksiniz. Yüksek performanslı turbo fırça sayesinde yere hatta halıya yapışan evcil hayvan tüylerini rahatlıkla çekerek haznesine hapsediyor. Sırdan DC motorlara göre çok daha dayanıklı olan BLDC motor, uzun yıllar kullanıma imkan sağlıyor. 3 hız kademesi ve turbo modu ile tüm yüzeylere uygun olarak hız ayarı yapabilirsiniz. Prize bağlı kalmadan kullanabileceğiniz süpürge, 4 saatlik şarj ile 45 dakika kesintisiz kullanım imkanını sizlere sunuyor.

Grundig VCP 8931 HighForce Şarjlı Dik Süpürgeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Bebek uyuyor sessiz olun!

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Kimi zaman bebek uyanmasın diye, kimi zaman da akşama kalan temizliklerde ev süpürmek gürültü nedeniyle zor bir hâl alabiliyor. 69 desibellik ses seviyesi ile sıradan süpürgelere göre tam 8 kat daha sessiz olan ürün, 750 watt gücüyle de tüm zeminlerde kusursuz hijyen sağlıyor. Tek elle kolaylıkla çıkarılabilir hazne, 3 litre kapasitesiyle 1 süpürmede tüm evin tozunun rahatlıkla içine hapsedebiliyor.

Grundig VCC 9771 Clean Expert 750 W Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeyi BURADAN inceleyebilirsiniz.


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