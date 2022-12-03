Grup Hepsi geri mi dönüyor? Yasemin Yürük açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yasemin Yürük, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski grup arkadaşı Gülçin Ergül gibi yoluna yalnız devam eden Yasemin Yürük, 10 yıl aradan sonra çıkardığı 'Düştüm Gülüşüne' şarkısıyla sevenlerini heyecanlandırmıştı. 'İlk defa yanımda kızlar yoktu'' diyen Yasemin Yürük, kendisini çok yalnız hissettiğini anlattı.

Yeniden bir araya geleceği iddialarına yanıt veren güzel şarkıcı, ''Biz birleşmeyiz artık'' diyerek çok net konuştu. Ancak Grup hepsi hakkında hayranlarını sevindiren bir haber verdi. ''Belgesel çekeceğiz'' diyen Yasemin Yürük, belgeselin dijital platformlarda yayınlanacağını belirtti.

Oyunculuğa geri dönmek istediğini de sözlerine ekleyen Yürük, ''Şu sıralar proje okuyorum'' dedi.

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Yasemin Yürük, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Şimdilerde fitness eğitmenliği yapan Yasemin Yürük'ün paylaşımlarına övgü dolu yorumlar yapılıyor.



