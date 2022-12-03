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Grup Hepsi geri mi dönüyor? Yasemin Yürük açıkladı

03.12.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2005-2015 yılları arasında Türkiye'de devasa bir dinleyici kitlesi elde eden Grup Hepsi, dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vurmuştu. Eren Bakıcı, Gülçin Ergül, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'in yer aldığı grup, yıllar içinde dağıldı. Grup Hepsi'nin asi kızı Yasemin Yürük'ten heyecanlandıran bir haber geldi.

Grup Hepsi geri mi dönüyor? Yasemin Yürük açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yasemin Yürük, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski grup arkadaşı Gülçin Ergül gibi yoluna yalnız devam eden Yasemin Yürük, 10 yıl aradan sonra çıkardığı 'Düştüm Gülüşüne' şarkısıyla sevenlerini heyecanlandırmıştı. 'İlk defa yanımda kızlar yoktu'' diyen Yasemin Yürük, kendisini çok yalnız hissettiğini anlattı.

Grup Hepsi geri mi dönüyor? Yasemin Yürük açıkladı

Yeniden bir araya geleceği iddialarına yanıt veren güzel şarkıcı, ''Biz birleşmeyiz artık'' diyerek çok net konuştu. Ancak Grup hepsi hakkında hayranlarını sevindiren bir haber verdi. ''Belgesel çekeceğiz'' diyen Yasemin Yürük, belgeselin dijital platformlarda yayınlanacağını belirtti.

Grup Hepsi geri mi dönüyor? Yasemin Yürük açıkladı

Oyunculuğa geri dönmek istediğini de sözlerine ekleyen Yürük, ''Şu sıralar proje okuyorum'' dedi.

Grup Hepsi geri mi dönüyor? Yasemin Yürük açıkladı

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Yasemin Yürük, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Grup Hepsi geri mi dönüyor? Yasemin Yürük açıkladı

Şimdilerde fitness eğitmenliği yapan Yasemin Yürük'ün paylaşımlarına övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Grup Hepsi geri mi dönüyor? Yasemin Yürük açıkladı

Grup Hepsi geri mi dönüyor? Yasemin Yürük açıkladı

Grup Hepsi geri mi dönüyor? Yasemin Yürük açıkladı

Grup Hepsi geri mi dönüyor? Yasemin Yürük açıkladı


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