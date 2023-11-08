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GTA 6 merakla bekleniyor! Geri sayım başladı: İşte iddiaya göre Rockstar Games'in GTA 6'yı duyurmayı planladığı tarih

08.11.2023 10:34 | Son Güncelleme:
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GTA VI geliyor! Uzun bir süredir merakla beklenen Grand Theft Auto VI oyunu (GTA VI/GTA 6) için geri sayım başladı, hatta bu geri sayımın sonuna yaklaşıyor bile olabiliriz. Çünkü yakın kaynaklar, yeni GTA oyununun duyurulmasının planlandığı tarihe dair çarpıcı bir iddia ortaya attı. O iddiaya göre önümüzdeki ay da önemli bir GTA 6 sürprizi gelebilir.

GTA 6 merakla bekleniyor! Geri sayım başladı: İşte iddiaya göre Rockstar Games'in GTA 6'yı duyurmayı planladığı tarih

Gta 6 (Grand Theft Auto VI/GTA VI) ile ilgili son durum merak konusu. Daha çıkmadan son dönemin en heyecanlandıran oyunlarından biri olsa da artık "GTA 6 ne zaman çıkacak, GTA 6 çıkıyor mu, GTA 6'nın çıkış tarihi ne zaman?" gibi soruların yanıtsız kaldığı zamanların sonuna gelmiş olabiliriz. Çünkü Bloomberg'in haberine göre, Rockstar Games, yeni GTA oyununun duyurusunu çok yakın zamanda yapmayı planlıyor olabilir.

DİKKAT ÇEKEN GTA 6 İDDİASI! BU HAFTA İÇİNDE...

O habere göre, Take-Two Interactive Software şirketinin bir bölümü olan Rockstar Games, yakın kaynaklara göre, merakla beklenen bir sonraki Grand Theft Auto oyununu bu hafta içinde duyurmayı planlıyor.

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FRAGMAN SÜRPRİZİ Mİ GELİYOR?

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, şirketin, önümüzdeki ay Rockstar'ın 25. yıldönümünü kutlamak için Grand Theft Auto VI için bir fragman yayınlamayı planladığını söylüyor.

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