Güçlü bağışıklık sistemi için: Ev yapımı turşu, sirke ve yoğurt

Diyetisyen Beyza Vural Öten, koronavirüsün kimilerinde ağır seyredip öldürebileceğini kimilerinde ise hiç belirti vermeden ya da çok hafif atlatılıp geçilebileceğini belirtti. Belirleyici olan faktörün bizim bağışıklık sistemimiz olduğunu anlatan Beyza Vural Öten, "Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için stresten uzak durmamız gerekiyor. Kötü beslenmek, vitamin ve mineral eksikliği oluşturacağı için uzak durmamız gerekiyor. Daha iyi ve sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Yeteri kadar uyumamız çok önemli. Fiziksel aktivite olabildiğince yapabilirsek iyi olur" dedi.

GÜNLÜK TÜKETİMİMİZDE EV YAPIMI TURŞU, SİRKE YOĞURT TÜKETİMİNE AĞIRLIK VERİN

İyi beslenmenin mevsime uygun olarak beslenme olduğunu kaydeden Diyetisyen Beyza Vural Öten, bazı vitamin ve mineralleri yeteri kadar tüketmenin günlük ihtiyacın tamamını karşılayacağını aktardı. Önemli olanın C vitamini tüketmek olduğunun altını çizen Beyza Vural Öten, "C vitaminini meyvelerden kividen, turunçgillerden alıyoruz, kırmızı biberden, yeşil biberden, maydanozdan da alıyoruz. Dokuların onarımı için C vitamini önemli, antioksidan vitaminlerden bir tanesi. Probiyotikler yine çok kıymetli, bağırsak floramız ne kadar zengin olursa bağışıklık sistemimiz o kadar iyi oluyor. Ev yapımı turşu, sirke, yoğurt bunlara ağırlık verebiliriz günlük tüketimimizde" ifadelerini kullandı.