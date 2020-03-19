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Güçlü bağışıklık sistemi için: Ev yapımı turşu, sirke ve yoğurt

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Diyetisyen Beyza Vural Öten, koronavirüsten korunmak için bağışıklık sisteminin iyi olması gerektiğini belirterek, ev yapımı turşu, sirke ve yoğurt gibi yiyecekler yenilmesi gerektiğini söyledi.

Güçlü bağışıklık sistemi için: Ev yapımı turşu, sirke ve yoğurt

Diyetisyen Beyza Vural Öten, koronavirüsün kimilerinde ağır seyredip öldürebileceğini kimilerinde ise hiç belirti vermeden ya da çok hafif atlatılıp geçilebileceğini belirtti. Belirleyici olan faktörün bizim bağışıklık sistemimiz olduğunu anlatan Beyza Vural Öten, "Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için stresten uzak durmamız gerekiyor. Kötü beslenmek, vitamin ve mineral eksikliği oluşturacağı için uzak durmamız gerekiyor. Daha iyi ve sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Yeteri kadar uyumamız çok önemli. Fiziksel aktivite olabildiğince yapabilirsek iyi olur" dedi.

GÜNLÜK TÜKETİMİMİZDE EV YAPIMI TURŞU, SİRKE YOĞURT TÜKETİMİNE AĞIRLIK VERİN

İyi beslenmenin mevsime uygun olarak beslenme olduğunu kaydeden Diyetisyen Beyza Vural Öten, bazı vitamin ve mineralleri yeteri kadar tüketmenin günlük ihtiyacın tamamını karşılayacağını aktardı. Önemli olanın C vitamini tüketmek olduğunun altını çizen Beyza Vural Öten, "C vitaminini meyvelerden kividen, turunçgillerden alıyoruz, kırmızı biberden, yeşil biberden, maydanozdan da alıyoruz. Dokuların onarımı için C vitamini önemli, antioksidan vitaminlerden bir tanesi. Probiyotikler yine çok kıymetli, bağırsak floramız ne kadar zengin olursa bağışıklık sistemimiz o kadar iyi oluyor. Ev yapımı turşu, sirke, yoğurt bunlara ağırlık verebiliriz günlük tüketimimizde" ifadelerini kullandı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN D VİTAMİNİ ÖERİLİYOR

D vitamini düzeyinin optimum düzeylerde olması da çok önemli olduğunu kaydeden Beyza Vural Öten, bu vitamini besinlerle karşılamanın çok zor olduğunu söyledi. D vitamininin güneşle sentezlenen bir vitamin olduğunu anlatan Öten, "Hekim önerisiyle takviye alınmasını öneriyoruz. Çinko ve selenyum da çok kıymetli iki mineral. Selenyum zaten vücudumuzda sentezlenmeyen, dışarıdan almamız gereken bir mineral. Selenyum yumurtada, balıkta bulunuyor. Buna ek kırmızı mercimek ve yeşil mercimekte bulunuyor. Selenyum yine günlük gıdalarla alınması gereken minerallerden bir tanesi. Bunun dışında zencefil, zerdeçal, karabiber gibi bazı baharatları bardakta karıştırıp çorbaya, yumurtaya yemeklere serpebiliriz. Her gün tüketmemizde sakınca yok. Bu şekilde korona virüsünden korunmak için, bağışıklık sistemimizi korumak için bu vitamin, mineral ve protein tüketimine çok çok önem vermek gerekiyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bağışıklık sistemi güçlendirme, sağlık ve beslenme, koronavirüse karşı beslenme,

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