Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek kendisini ispat etti! Piercinglerini saymaya sabır yetmiyor

2000 yılının Mayıs ayında Guinness Dünya Rekoru yetkilisi tarafından muayene edildiğinde Davidson’un 192’si sadece yüzünde olmak üzere 462 piercingi vardı. 9 Ağustos 2001’de yeniden muayene edildiğinde 720 piercingi olduğu tespit edildi. Piercing sevgisiyle tüm dünyada ünlenmeyei başaran Davidson, yıllar içinde bu sayıyı 1903’e kadar ulaştırdı.

ESKİDEN HEMŞİREYDİ

Brezilya’nın Belem şehrinde doğan Elaine Davidson, eskiden bir hemşire olarak çalışıyordu. Şimdilerde İskoçya’nın Edinburgh şehrinde yaşayan Davidson, 8 Haziran 2011 yılında Douglas Watson ile evlendi. Düğünü sırasında piercinglere konu olmayı başardı.

Çift 2012 yılında boşandı. Ancak Davidson’un piercing tutkusu boşanmanın sonrasında da devam etti. Guinness rekorunu kimseye bırakmaya niyeti olmayan Davidson, cinsel organları da dahil olmak üzere vücudunun yerini piercingle doldurdu. Hatta sırada iç organlarının yer aldığını da belirtti.



