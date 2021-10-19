Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek kendisini ispat etti! Piercinglerini saymaya sabır yetmiyor

Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek kendisini ispat etti! Piercinglerini saymaya sabır yetmiyor

19.10.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Guinness Rekorlar Kitabı, dünyanın en ilginç rekorlarına sahip olan kişileri tek bir kitapta toplamaya devam ediyor. Guinness rekortmenlerinin sıradışı özellikleri görenlere büyük şaşkınlık yaratıyor. Elaine Davidson vücudunda toplamda 1903 piercinge sahip. Bu da onu Guinness Rekorlar kitabına sokuyor.

Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek kendisini ispat etti! Piercinglerini saymaya sabır yetmiyor

2000 yılının Mayıs ayında Guinness Dünya Rekoru yetkilisi tarafından muayene edildiğinde Davidson’un 192’si sadece yüzünde olmak üzere 462 piercingi vardı. 9 Ağustos 2001’de yeniden muayene edildiğinde 720 piercingi olduğu tespit edildi. Piercing sevgisiyle tüm dünyada ünlenmeyei başaran Davidson, yıllar içinde bu sayıyı 1903’e kadar ulaştırdı.

Sıradışı TikTok trendleri! Güzellik uğruna kullanıcıların yaptığı akılalmaz uygulamalarSıradışı TikTok trendleri! Güzellik uğruna kullanıcıların yaptığı akılalmaz uygulamalar

ESKİDEN HEMŞİREYDİ

kapak

Brezilya’nın Belem şehrinde doğan Elaine Davidson, eskiden bir hemşire olarak çalışıyordu. Şimdilerde İskoçya’nın Edinburgh şehrinde yaşayan Davidson, 8 Haziran 2011 yılında Douglas Watson ile evlendi. Düğünü sırasında piercinglere konu olmayı başardı.

1

Çift 2012 yılında boşandı. Ancak Davidson’un piercing tutkusu boşanmanın sonrasında da devam etti. Guinness rekorunu kimseye bırakmaya niyeti olmayan Davidson, cinsel organları da dahil olmak üzere vücudunun yerini piercingle doldurdu. Hatta sırada iç organlarının yer aldığını da belirtti.

“Fantastik Dörtlü” filmi gerçeğe döndü! Dünyanın en esnek adamı olarak Guinness Rekoru’nun sahibi oldu“Fantastik Dörtlü” filmi gerçeğe döndü! Dünyanın en esnek adamı olarak Guinness Rekoru’nun sahibi oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Simpsonlar dizisinin her bölümünü izleyip gizli kehanetleri bulanlara 7 bin dolar (yaklaşık 65 bin TL) ödül verilecekSimpsonlar dizisinin her bölümünü izleyip gizli kehanetleri bulanlara 7 bin dolar (yaklaşık 65 bin TL) ödül verilecek
PARTNEROkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmışOkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış
Böyle ihanet görülmedi! Aynı evde yaşıyorlardı, damadıyla...Böyle ihanet görülmedi! Aynı evde yaşıyorlardı, damadıyla...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir göğsü daha büyük kaldı! Görenler anlam veremedi

Bir göğsü daha büyük kaldı! Görenler anlam veremedi

Büyük ikramiye biletini kaybettiler! Milyonlar uçup gitti

Büyük ikramiye biletini kaybettiler! Milyonlar uçup gitti

Böyle ihanet görülmedi! Aynı evde yaşıyorlardı, damadıyla...

Böyle ihanet görülmedi! Aynı evde yaşıyorlardı, damadıyla...

Milyonlar beğeniyor! İnsan kemiklerini satarak kazanıyor

Milyonlar beğeniyor! İnsan kemiklerini satarak kazanıyor

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Özgürlükler kasabası! Sadece bu iki şey yasak

Özgürlükler kasabası! Sadece bu iki şey yasak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Bakın mutluluğu nasıl buldu

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Bakın mutluluğu nasıl buldu

OnlyFans yıldızından şaşırtan itiraf: Genç erkeklerle...

OnlyFans yıldızından şaşırtan itiraf: Genç erkeklerle...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.