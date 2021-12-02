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Guinness rekortmeni oldu! En yüksek geğirme rekorunu kırdı

02.12.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturalya’da yaşayan Neville Sharp isimli adam en yüksek sesle geğirme rekorunu kırmak için Guinness’e başvurdu. Paul Hunn tarafından 10 yıl önce kırılan rekoru, Neville Sharp 112.4 desibelle egale etti.

Guinness rekortmeni oldu! En yüksek geğirme rekorunu kırdı

Avusturalya’da yaşayan Neville Sharp, Guinness Rekorlar Kitabı'nın en tuhaf kategorilerinden birini kırmak için kolları sıvadı. Gezegendeki en gürültülü geğirmeye sahip olmak isteyen Sharp, Guinness yetkililerine başvurdu.

10 yıl önce kırılan rekoru geçmek isteyen Sharp, abisinden öğrendiği gaz çıkartma taktiğiyle Guinness rekorunu kırdı. Neville, sonunda rekoru kırdıktan sonra "çok heyecanlı" olduğunu söyledi. Önceki rekor kıran Paul Hunn, 10 yıl önce 109.9 db ile zirveye yerleşmişti.

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ÖZEL BİR STÜDYO KURULDU

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Dünyanın en yüksek sesle geğirme rekorunu kırmak için Sharp’ın ses düzeyini doğru bir şekilde ölçmek adına ekipmanları alması gerekiyordu. Yaptığı antremanların sonucunda Sharp, doğru desibeli okumasını sağlamak için akustik olarak nemlendirilmiş bir stüdyoda yetkilerle buluştu. Sharp, “Bu rekoru kırmaya çalışmamın nedeni bir dünya rekoru sahibi olmaktı. İkinci neden, dünya rekorunun 10 yıldan fazla bir süredir bir İngiliz tarafından tutulmasıydı" dedi.

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