Gülay kimdir, nereli ve kaç yaşında, hastalığı neydi? İşte sanatçı Gülay Sezer biyografisi...

Müziğe olan tutkusundan dolayı diş teknisyenliğini bırakıp, Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde eğitimi alan ve müziğe yönelen Gülay bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olacak. Gülay'ın hayatı ve müzik kariyeri merak konusu oldu. Peki Gülay kimdir, nereli ve kaç yaşında?

GÜLAY KİMDİR?

Gülay Sezer yani bilinen adıyla Gülay 24 Mayıs 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş Türk şarkıcı ve bestecidir. Müzik hayatına, babası olan ünlü müzisyen ve besteci Eyüp Ercan Sezer’in bağlama ile çaldığı türkülere eşlik ederek 5 yaşında başlamış ve babası tarafından eğitilmiştir. Gülay, ayrıca uzun yıllar diş teknisyenliği yapmış ancak müziğe olan tutkusundan dolayı teknisyenliği 2000 yılında tamamen bırakıp, 2001 senesinde Kuzey Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde kompozisyon eğitimi almaya başlamıştır. 2007 yılında okuduğu bölümden, birincilikle mezun olmuştur. Gülay'ın, Gülay Sezer adıyla 1988'de çıkardığı arabesk albümü "Her Akşam"ı, 1995 yılında BMG Müzik'ten çıkan "Cesaretin Var mı?" ve 1997'de yine BMG'den çıkan Bir Sevi Masalı adlı pop albümleri izlemiştir. Daha sonra BMG Müzik'ten ayrılan Gülay, albüm çalışmalarına ara vererek 1999 senesinde BRT Televizyonu için "Damlalar" isimli halk müziği programını hazırlayıp sunmuştur.