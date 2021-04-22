Gülay kimdir, nereli ve kaç yaşında, hastalığı neydi? İşte sanatçı Gülay Sezer biyografisi...

Müziğe olan tutkusundan dolayı diş teknisyenliğini bırakıp, Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde eğitimi alan ve müziğe yönelen Gülay bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olacak. Gülay'ın hayatı ve müzik kariyeri merak konusu oldu. Peki Gülay kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Gülay Sezer yani bilinen adıyla Gülay 24 Mayıs 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş Türk şarkıcı ve bestecidir. Müzik hayatına, babası olan ünlü müzisyen ve besteci Eyüp Ercan Sezer’in bağlama ile çaldığı türkülere eşlik ederek 5 yaşında başlamış ve babası tarafından eğitilmiştir. Gülay, ayrıca uzun yıllar diş teknisyenliği yapmış ancak müziğe olan tutkusundan dolayı teknisyenliği 2000 yılında tamamen bırakıp, 2001 senesinde Kuzey Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde kompozisyon eğitimi almaya başlamıştır. 2007 yılında okuduğu bölümden, birincilikle mezun olmuştur. Gülay'ın, Gülay Sezer adıyla 1988'de çıkardığı arabesk albümü "Her Akşam"ı, 1995 yılında BMG Müzik'ten çıkan "Cesaretin Var mı?" ve 1997'de yine BMG'den çıkan Bir Sevi Masalı adlı pop albümleri izlemiştir. Daha sonra BMG Müzik'ten ayrılan Gülay, albüm çalışmalarına ara vererek 1999 senesinde BRT Televizyonu için "Damlalar" isimli halk müziği programını hazırlayıp sunmuştur.
2001 senesinde Kalan Müzik'ten Damlalar, 2003 yılında Damlalar 2 adlı halk müziği albümlerini ve 2005 yılının başında da Adı Yok isimli pop albümünü çıkarmıştır. 2006 senesinde Seyhan Müzik imzasıyla Dalgalar isimli halk müziği albümünü, 2011 yılında ise yine bir pop albümü olan Aşkhane'yi çıkarmıştır. Bunun dışında İstanbul Kanatlarımın Altında adlı filmin "Aşk" adlı şarkısının sözlerini yazmış ve seslendirmiştir. Aynı zamanda Yaşama Hakkı adlı filmin aynı adı taşıyan şarkısının sözlerini yazıp seslendirmiştir. Hamam isimli film için "İstanbul Uyurken" adlı besteyi ve bütün bunların yanında pek çok televizyon dizisinin jeneriklerini de seslendirmiştir. Gülay, Konya Selçuk Üniversitesi'nden 3 sene boyunca müzik dalında "Yılın İletişimcileri" ödülünü, 1996 senesinde "İFA Müzik Ödülü"nü, 2000 yılında Motif Halk Bilim Ödülleri'nden "Müziğe Teşvik" ödülünü, yine 2000 senesinde Türkiye Yazarlar Birliği'nden "Yılın Programcısı" ödülünü, 2001 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nden "En İyi Halk Müziği Programı" ödülünü, 2007'de "34. Altın Kelebek En İyi Türk Kadın Solisti Ödülü"nü almıştır.
15 Şubat 2015 tarihinde, müzisyen Serkan Boran ile evlenen Gülay'ın 1992 senesinde dünyaya gelen Nilban isminde bir kızı bulunmaktadır. Geçtiğimiz senelerde rahim ve böbrek kanserine yakalanan şarkıcı Gülay, tedavisinin ardından sahnelere döndü.
2013 - Damlalar 3
2016 - Gri Şarkılar
2019 - Damlalar'dan Seçmeler
1988 - Her Akşam ("Gülay Sezer" adıyla)
1995 - Cesaretin Var mı?
2006 - Dalgalar
2011 - Aşkhane ("Gülay Sezer" adıyla)
1998 - Bir Sevi Masalı
2000 - Damlalar
2002 - Damlalar 2
2004 - Adı Yok
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