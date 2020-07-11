Gülben Ergen abisinin kaybıyla yıkılmış... O acı günü anlattı

Gülben Ergen Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. "17 yaşındayken abim vefat etti" diyen Ergen hissettiklerini şöyle anlattı:

"17 yaşında abisinin ani ölümüyle yıkılan Gülben Ergen, yaşadığı büyük acı için “Annem ve babam ayrıydı ve ben annemle yaşıyordum. Bizde telefon olmadığı için babam anneme bu haberi çok sert bir şekilde verdi. Ne yapacağımızı bilemedik. Şu an ışıklar altında olduğum için sorulara gardımı alarak cevap veriyorum ama abimle ilgili bir soruda gardımı alamıyorum, içim çekiliyor çok üzülüyorum. Hele ki şu anda eksikliğini çok hissediyorum. Keşke benim çocuklarım dayılarını tanısaydı, keşke şu an evde olsaydı. Taşıyamadığım ve çok gücüme giden bir acı. Beni bırakıp gitmesi…"

İkiz çocuklarının 2 ay erken doğmasıyla ilgili konuşan Ergen, “Biri 1 kilo 100 gram diğer 1 kilo 300 gram doğdu. Onların yoğun bakımda kaldığı süreç kolay değildi. Yaşamla ölüm arasında bir kelime varmış; entübe olmak… Bir ara bana ‘Kaç çocuğunu var?’ denildiğinde Atlas ve ikizler diyordum. Pedagog bana direkt ‘Size tedaviye başlayalım çünkü sizin Atlas, Ares ve Güney diye 3 oğlunuza var ve onlarında bir isimleri var’ dedi. Meğerse bunun çok derin bir hikayesi varmış.