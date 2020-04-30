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Gülben Ergen: Artık zikirmatik kullanmıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

Gülben Ergen, bir haber kanalında yayınlanan programa katıldı ve samimi açıklamalarda bulundu. Ergen hayatına giren erkekleri de kızdıracak açıklamalar yaptı ve 'Yanlış adamları sevdim ve güvendim' dedi... Ergen bir dönem gündeme geldiği zikirmatikle de ilgili konuştu.

Gülben Ergen: Artık zikirmatik kullanmıyorum

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Jülide Ateş’in programına katıldı. Hayatı ile ilgili pek çok alanda sorulan sorulara net cevaplar veren Ergen, yıllar önce vefat eden ağabeyi Rıfat Ergen ile ilgili soruda gözyaşlarına hakim olamadı.

Ateş’in “Hayatında kardeşim diyerek güç aldığın hiç başka biri olmadı mı?” sorusunu Ergen ağlayarak yanıtladı: “Hayır. Olamaz ki. O benim ses çıkartamadığım çok şeye ‘Ne yapıyorsunuz benim kardeşime’ diyerek beni korurdu. Kızardı, çok kızardı, çok güzel korurdu. Abi işte… Hiçbir şey onun yerini tutamaz. Abisi olanlar abisine iyi sarılsın. Bir kız çocuğu için çok büyük bir eksiklik… Benim için çok büyük eksiklik ya da… Hem abimi hem babamı kaybetmiş olmak, gidip birine şikayet etmiş olmak, nazlanmak, bir şey istemek, ben hiç yaşayamadım bunları.”

MUSTAFA ERDOĞAN, GÜLBEN ERGEN’İ SEVMEDİ Mİ?

Jülide Ateş, “Çocuklarının babası Mustafa Erdoğan ile 8 yıl süren bir evlilik yaşadınız “Bir babanın çocuklarına verebileceği en büyük hediye çocuklarını sevmektir ama sevmedi” dediniz; Mustafa Erdoğan Gülben Ergen’i sevmedi mi sorusunu yöneltince Gülben Ergen “Boşanmanın hemen ertesinde bir tv programıydı bu, böyle söylemiştim. Elbette ki 8 yıl boyunca sevilmemek mümkün mü? 8 yıl evli kaldığımıza göre mutlaka ki ben sevdi, saydı değer verdi. Ama boşanma psikolosiyle, 3 çocukla boşanmak kolay verilen bir karar değildi, çok uzun süre düşünerek aldım ben bu kararı. O kırgınlıkla söylenmiş bir şey. Tabii ki beni sevdi ve değer verdi” cümleleriyle yanıtladı.

YANLIŞ ADAMLARI SEVDİM VE GÜVENDİM

Gülben Ergen “Beni ağlatmak erkekleri hep çok mutlu etti demişsin. Hep yanlış adamları sevmişim diyor musun?” sorusuna yöneltilince “Hep değil. Çoğunlukla yanlış adamları sevmişim ve güvenmişim…” dedi.

ARTIK ZİKİRMATİK KULLANMIYORUM

3 çocuk annesi şarkıcı, bir dönem kullandığı ve elinden düşürmediği zikirmatik sorusunu “Kullanmıyorum artık, dışarı çıkarken almıyorum. Bu kulla Allah arasında olan bir şey, dışarı çıkarken takmazsan eleştirilmiyorsun” diyerek yanıtladı.

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