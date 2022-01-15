Gülben Ergen'den İzzet Yıldızhan açıklaması: Beni böyle polemiklerin içine çekmeyin

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı onaylı kendi adını taşıyan kozmetik ürününü iki ay önce piyasaya çıkartan Gülben Ergen (49), önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Ergen, bir eczaneye girerek ürünlerini inceledi.

"HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ VEGAN BESLENİYORUM"

Çıkardığı kozmetik ürününün katkı maddesiz ve doğal olduğunu ifade eden Gülben Ergen, "Vegan olmasam da haftanın üç günü vegan besleniyorum. Buradaki hassasiyetimi çıkardığım üründe de gösterdim." şeklinde konuştu.

"81 İLDE, 81 ANAOKULU" HEDEFİ

"Çocuklar Gülsün Diye" projesinin mimarı olan ünlü şarkıcı, yakın zamanda Siirt'e 41 okul açacaklarını belirtti.

Konuyla alakalı açıklama yapan Ergen, "Doğan Cüceloğlu' adını taşıyacak okulumuz. O yüzden benim için ayrı bir önem taşıyor. '81 ilde, 81 anaokulu' hedefiyle yola çıktık. 10 yılda 41 okula ulaştık, bakalım 81'i ne zaman göreceğiz?" ifadelerini kullandı.

"BENİ BÖYLE POLEMİKLERİN İÇİNE ÇEKMEYİN!"

Ayrıca İzzet Yıldızhan, daha önce konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan Gülşen ve Hadise gibi ünlü isimleri eleştirmişti.

Gülben Ergen'e, Yıldızhan'ın, "Sahne adabı denilen bir şey var. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet!" sözleri hatırlatıldı.

Ünlü isim, "Benim gündemim bana yetiyor. Beni hiç böyle polemiklerin içine çekmeyin, cevap alamazsınız." dedi.

