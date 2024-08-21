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Gülben Ergen'den Reha Muhtar paylaşımı! "Yoğun bakımda entübe edilmişken..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.08.2024 07:14
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Reha Muhtar, gece 01.00 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki evinde merdivenlerden düştü. Yoğun bakımda olan Reha Muhtar'ın arasının bozuk olduğu eski eşi Deniz Uğur paylaşımlarıyla şoke etti. Gülben Ergen'den ise bu duruma tepki gecikmedi.

Gülben Ergen'den Reha Muhtar paylaşımı! "Yoğun bakımda entübe edilmişken..."

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, evinde düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldı ve entübe edildi. Yaşananların ardından Muhtar'ın ikiz çocuklarının annesi eski eşi Deniz Uğur'un avukatı ve kendisinin yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

Oyuncu Uğur; oğlu Poyraz'a ulaşamadığını ifade edip "Çocuğuma ulaşamıyorum" şeklindeki açıklamalarının ardından avukat Feyza Altun, Reha Muhtar'ın oğlunun Nilüfer ve Ayşe Nazlı Yumlu'nun evinde olduğunu ileri sürdü.

AVUKATLARDAN AÇIKLAMA

Muhtar'ın avukatı ise iddiayı yalanladı. Nilüfer, konuyla ilgili, "Ayşe Nazlı'nın tek yaptığı kardeşine destek olmak. Amacı ne kaçırmak ne de başka bir şey olabilir. Tek dileğimiz Reha Bey'in biran önce iyileşmesi" ifadesini kullandı.

Yaşananlar sosyal medyada da gündem oldu. Gülben Ergen de Deniz Uğur ve avukatına tepki gösterenlerden biriydi.

Ergen bir paylaşımda bulunarak şunları söyledi:

Reha Muhtar yoğun bakımdayken Feyza Altun paylaştı! Alkol alıp arabaya bindi... Reha Muhtar yoğun bakımdayken Feyza Altun paylaştı! Alkol alıp arabaya bindi...

"Reha Muhtar rahat nefes alıp veremezken, yoğun bakımda entübe edilmişken, ağızdan soluk borusuna bir tüp yerleştirilmiş haldeyken ailevi hassas süreçlerle ilgili daha sessiz ve saygılı biçimde yaşama dönmesi mi beklense?"

Gülben Ergen'in bu sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi "Alkol alıp oğlunu tehlikeye atmış sizin başınız gelse" derken kimi ise "Haklısın" dedi.

Gülben Ergen haklı mı?

Haklı
Haksız
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Deniz Uğur
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