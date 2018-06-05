Gülben Ergen-Erhan Çelik davasında son durum! Adliyede ifade verdi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen gizli duruşmaya Gülben Ergen, avukatı Altın Mimir ile katıldı. Sanık olarak yargılanan Erhan Çelik’i ise avukatları temsil etti.

Sözcü'de yer alan habere göre; duruşmada, Gülben Ergen’in şoförü ve sitenin güvenlik görevlileri tanık olarak dinlendi. Güvenlik kameralarının da incelendiği, bilirkişi raporunun mahkemeye geldiği öğrenildi. Duruşma karar için ertelendi.

"AFFETMEK ALLAH'A MAHSUS"

Duruşma çıkışında açıklama yapan Gülben Ergen, ''Hukuk çok güzel cevaplar veriyor, ben konuşmayacağım'' dedi. ''Erhan Çelik, pişman olduğunu söylerse affeder misiniz?'' sorusuna şarkıcı, "Affetmek Allah'a mahsus'' cevabını verdi.

İddianamede, Erhan Çelik'in şikayetçi Gülben Ergen'in oturduğu sitenin garaj kısmına izinsiz olarak girdiği, bir süre bekledikten sonra burada bulunan aracın kaportasını çizmek suretiyle zarar verildiğine yer verildi.

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