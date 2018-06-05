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Gülben Ergen-Erhan Çelik davasında son durum! Adliyede ifade verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2018 16:30 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e oturduğu sitenin otoparkına girerek aracını çizdiği iddiasıyla 'konut dokunulmazlığı, mala zarar verme' iddiasıyla 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açtığı davada adliyeye gelerek ifade verdi

Gülben Ergen-Erhan Çelik davasında son durum! Adliyede ifade verdi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen gizli duruşmaya Gülben Ergen, avukatı Altın Mimir ile katıldı. Sanık olarak yargılanan Erhan Çelik’i ise avukatları temsil etti.

Sözcü'de yer alan habere göre; duruşmada, Gülben Ergen’in şoförü ve sitenin güvenlik görevlileri tanık olarak dinlendi. Güvenlik kameralarının da incelendiği, bilirkişi raporunun mahkemeye geldiği öğrenildi. Duruşma karar için ertelendi.

"AFFETMEK ALLAH'A MAHSUS"

Duruşma çıkışında açıklama yapan Gülben Ergen, ''Hukuk çok güzel cevaplar veriyor, ben konuşmayacağım'' dedi. ''Erhan Çelik, pişman olduğunu söylerse affeder misiniz?'' sorusuna şarkıcı, "Affetmek Allah'a mahsus'' cevabını verdi.

İddianamede, Erhan Çelik'in şikayetçi Gülben Ergen'in oturduğu sitenin garaj kısmına izinsiz olarak girdiği, bir süre bekledikten sonra burada bulunan aracın kaportasını çizmek suretiyle zarar verildiğine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

  • Gülben Ergen'in cep telefonuna iki ayrı numaradan hakaret ve tehdit mesajları geldi.

  • Gülben Ergen, mesajları attığı belirlenen iki kişi hakkında soruşturma başlattı.

  • Gülben Ergen'in suç duyurusu üzerine kimlikleri tespit edilen 2 kişinin Erhan Çelik'le bağlantısı çıktı.

  • Gülben Ergen eski eşi Erhan Çelik’in sitesinin otoparkına girerek aracını çizdiğini iddia etmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

  • Hemen ardından Erhan Çelik hakkında uzaklaştırma kararı da çıkaran Gülben Ergen, daha sonra da Erhan Çelik’in bu karara uymadığını belirterek mahkemeye başvurmuştu.

  • Savcılık ise bu başvurunun ardından Erhan Çelik hakkında zorlama hapis talebinde bulundu.

    • UZLAŞMAK İSTEMEDİLER

    • Mahkemenin savcılık talebi hakkında bir karar vermesi beklenirken, Gülben Ergen’in aracının çizilmesine ilişkin açılan soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Tarafları uzlaştırmak için savcılık tarafından görevlendirilen uzlaştırma memurları ikili ile görüştü.

    • Uzlaşmak için bir araya gelmek istemeyen Gülben Ergen ve Erhan Çelik ile uzlaştırma memuru ayrı ayrı görüştü.

    • Uzlaştırma memuru Gülben Ergen'in evine giderek görüştürme gerçekleştirirken, Erhan Çelik ile ise İstanbul Adalet Sarayı’ndaki Uzlaştırma Bürosu’na ait odada görüştü. Ancak her iki taraf da uzlaşmayı kabul etmedi.

  • Gülben Ergen, evliliğini sonlandırdıktan sonra eski eşi Erhan Çelik ile ilgili olarak İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuş, mahkemegeçen 4 Ekim tarihinde, Erhan Çelik'in, Gülben Ergen'e "şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeşi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması", Ergen'in "konutuna, bulunduğu yerlere, işyerine, çocuklarına, çocuklarının bulunduğu yerlere ve okullara '50 metreden fazla yaklaşmaması' için uyarılmasına" karar vermişti.
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