Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gülben Ergen ve sevgilisi Burak Törer'den dondurmalı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Aralarının bozuk olduğu konuşulan ikili yaptıkları paylaşımla "küs değiliz" mesajı verdi.

Fotoğrafın çeşitli yerlerde dolaşıma girmesinin ardından, Ergen'in kavgalı olduğu ve Ergen'in açtığı dava yüzünden 3 gün de cezaevinde yatan Seren Serengil'den şaşırtan bir yorum geldi.

Seren Serengil bir hesabın yaptığı bu paylaşımın altına "Bir insanın bitişinin final fotoğrafı. Ahahahaha" yorumunu yaptı.

Bakalım bu yorumdan sonra Gülben Ergen, Seren Serengil'e bir tepki verecek mi!

