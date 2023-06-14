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Gülcan Arslan son haliyle şaşırttı! Kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle olay oldu

14.06.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Çocuk Sevdim ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve rol aldığı yapımlarla adından sık sık söz ettiren Gülcan Arslan son haliyle herkesi şaşırttı. Katıldığı bir davetten fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncunun yeni imajına beğeni ve yorum yağdı.

Gülcan Arslan son haliyle şaşırttı! Kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle olay oldu

En son 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde Engin Altan Düzyatan ile birlikte rol alan Gülcan Arslan iddialı ve cesur tarzıyla gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu katıldığı bir davetten fotoğraflarını paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

37 yaşındaki ünlü oyuncu yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Uzun saçlarını kısacık kestiren Gülcan Arslan, kalçasına kadar inen derin sırt dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Arslan'ın yeni tarzı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncuya; 'Çok güzel olmuş', 'Saçlar çok yakışmış', 'Harika görünüyorsun', 'Aşırı güzel olmuş', 'Çok cool' gibi yorumlar yapıldı.

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Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya'da dünyaya geldi. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı ve birçok dizi ve reklamda oynadı.

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İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Sardunya Sokak” adlı dizide rol aldı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Sınıf” adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ”Hepimiz Birimiz İçin” adlı dizide rol aldı.

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Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan ”Gurbet Kuşları” adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Kafkas” adlı dizide boy gösterdi.

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2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Kahramanlar” adlı dizide oynadı.

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2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar'da 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterine hayat verdi.

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Gülcan Arslan, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nesrin karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Ünlü oyuncu son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda Despina karakteriyle karşımıza çıktı.

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