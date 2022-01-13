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Gülçin Ergül'den duygusal paylaşım: Bir ay olmuş zaman kavramım yok

13.01.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül’den duygusal bir paylaşım geldi. Ergül, paylaşımına "Bir ay olmuş… Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum ki, karşıma çıktı" notunu ekledi.

Gülçin Ergül'den duygusal paylaşım: Bir ay olmuş zaman kavramım yok

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, geçtiğimiz yıl 12 Aralık'ta Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti. Kazada Ergül yaralanırken, Lafçı ise yaşamını yitirmişti.

Acı olay sonrası Instagram'dan sevgilisinin fotoğrafını yayınlayan Gülçin Ergül, Lafçı'ya "Sen benim meleğimsin... Hep öyleydin aşkım..." sözleriyle veda etmişti.

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"AĞLAYARAK YÜRÜYORDUM KARŞIMA ÇIKTI"

Lafçı'nın vefatı nedeniyle zor zamanlar geçiren ünlü şarkıcı, yeni bir paylaşımda bulundu. Yürüyüş yaparken karşısına çıkan bir kedinin fotoğrafını yayınlayan Gülçin Ergül, gönderisinde "Bir ay olmuş... Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum, karşıma çıktı." ifadelerini kullandı.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mesajdan birsey anladiysam arap olayim

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