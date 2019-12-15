Güldür Güldür ekibinden dizi senaristlerine mesaj: 'Kadınlarımızı güçlü göstermekten korkmayın'

Show TV'nin beğenilerek izlenen programlarından olan Güldür Güldür, aynı zamanda program içerisinde yaptığı göndermelerle de dikkat çeken bir yapım. Gündeme damga vuran konularla ilgili eleştiriler yapmaktan geri durmayan ekip bu defa kadınların ötekileştirildiği dizi senaryolarına göndermede bulundu.

Bazı yerli dizilerdeki kadın figürünün zayıf ve kocasına muhtaç gibi gösterilmesini eleştiren Güldür Güldür ekibi, ‘Kadınlarımızı güçlü göstermekten korkmayın’ mesajı verdi.



