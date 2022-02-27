Güldür Güldür Show'da doğal gaz faturası skeci!

Show TV'nin izlenme rekorları kıran programı Güldür Güldür Show ekibi gündemdeki konuları skeçlerinde işlemeye devam ediyor.
Güldür Güldür'ün bu hafta yayınlanan son bölümünde doğal gaz faturalarına yapılan zamlar eleştirildi.
Güldür Güldür’ün sevilen karakteri olan ve Onur Buldu'nun canlandırdığı “sana telefon alacam Bilal” doğal gaz faturalarına isyan etti.
Doğal gaz faturalarındaki yüksek fiyatlar “Bolu’daki kütük evi şöminede yaksak daha uygun” sözleriyle eleştiri konusu yapıldı.
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