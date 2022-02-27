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Güldür Güldür Show'da doğal gaz faturası skeci!

27.02.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür'ün son bölümünde doğal gaz faturalarına yapılan zamlar eleştirildi. Başarılı oyuncu Onur Buldu'nun canlandırdığı Bilal karakterinin doğal gaz faturası tepkisi izleyenleri güldürdü.

Show TV'nin izlenme rekorları kıran programı Güldür Güldür Show ekibi gündemdeki konuları skeçlerinde işlemeye devam ediyor.

Güldür Güldür'ün bu hafta yayınlanan son bölümünde doğal gaz faturalarına yapılan zamlar eleştirildi.

Güldür Güldür’ün sevilen karakteri olan ve Onur Buldu'nun canlandırdığı “sana telefon alacam Bilal” doğal gaz faturalarına isyan etti.

Güldür Güldür Show (4)(1)

Doğal gaz faturalarındaki yüksek fiyatlar “Bolu’daki kütük evi şöminede yaksak daha uygun” sözleriyle eleştiri konusu yapıldı.

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