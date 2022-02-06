Güldür Güldür Show'da elektrik ve doğalgaz faturası skeci!

Show TV'nin izlenme rekorları kıran programı Güldür Güldür Show ekibi gündemdeki konuları skeçlerinde işlemeye devam ediyor.

ENERJİ ZAMLARI KONU ALINDI

Güldür Güldür'ün bu hafta yayınlanan son bölümündeki bir skeçte ise elektrik ve doğalgaz zamları konu alındı. Onur Buldur, Doğa Rutkay, Aylin Kontante ve Özgür Aydın'ın oynadığı skece ünlü şarkıcı Metin Şentürk de konuk oyuncu olarak katıldı.

'Tasarruf' adlı skecinde, elektrik faturalarına yansıyan zamlar nedeniyle, tasarruf yapmak isteyen bir ailenin yaşadıkları perdeye aktarıldı.



