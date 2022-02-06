MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür Show'da elektrik ve doğalgaz faturası skeci!

Güldür Güldür Show'da elektrik ve doğalgaz faturası skeci!

06.02.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür'ün son bölümündeki 'tasarruf' isimli skeçte, elektrik ve doğalgaz zamları konu edildi. Metin Şentürk'ün de konuk olduğu skeçte, zamlar nedeniyle zor günler geçiren ailenin babası elektrik faturası için yeni bir yol buldu.

Show TV'nin izlenme rekorları kıran programı Güldür Güldür Show ekibi gündemdeki konuları skeçlerinde işlemeye devam ediyor.

ENERJİ ZAMLARI KONU ALINDI

Güldür Güldür'ün bu hafta yayınlanan son bölümündeki bir skeçte ise elektrik ve doğalgaz zamları konu alındı. Onur Buldur, Doğa Rutkay, Aylin Kontante ve Özgür Aydın'ın oynadığı skece ünlü şarkıcı Metin Şentürk de konuk oyuncu olarak katıldı.

Güldür Güldür Show (3)(1)

'Tasarruf' adlı skecinde, elektrik faturalarına yansıyan zamlar nedeniyle, tasarruf yapmak isteyen bir ailenin yaşadıkları perdeye aktarıldı.

gg1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Atakan sakatlandı mı? Son durumu nasıl? Survivor Atakan sakatlandı mı? Son durumu nasıl?
Filozof Atakan olarak tanınan 'Atakan Kayalar'ın aylar önceki görüntüsü ortaya çıktı! Verdiği cevaplar olay olduFilozof Atakan olarak tanınan 'Atakan Kayalar'ın aylar önceki görüntüsü ortaya çıktı! Verdiği cevaplar olay oldu
Korkutan açıklama! "Kocasının 40'ını çıkaramayabilir"Korkutan açıklama! "Kocasının 40'ını çıkaramayabilir"
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Ayrı ayrı paylaşım! "Ayrılık çanları"

Ayrı ayrı paylaşım! "Ayrılık çanları"

Bomba racon iddiası! "Millete aratıp..."

Bomba racon iddiası! "Millete aratıp..."

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Son paylaşımı olay oldu! "Hemen sil..."

Son paylaşımı olay oldu! "Hemen sil..."

Retroların bitişinin burçlara etkisi ne olacak? Oğlak ve Yengeçler dikkat!

Retroların bitişinin burçlara etkisi ne olacak? Oğlak ve Yengeçler dikkat!

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.