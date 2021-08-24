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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu Sarp Apak'la pozunu paylaştı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

24.08.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onur Buldu son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu eşiyle aşk pozundan sonra ünlü oyuncuyla eski bir fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu Sarp Apak'la pozunu paylaştı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı tiplemelerle adından sıkça söz ettiren oyuncu Onur Buldu öğretmen eşiyle yaptığı paylaşımla beğeni toplamıştı. Onur Buldu'dan şimdi de nostaljik bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından oyuncu arkadaşlarıyla tatile giderken otobüste çekildikleri bir fotoğrafı yayınlayan Buldu geçmişi yad etti.

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Ünlü oyuncu yıllar önce çekilen bu karenin altına 'Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli’de yumurta gibi kokan otele giderken' notunu düştü.

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu öğretmen eşiyle aşk pozunu paylaştıGüldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu öğretmen eşiyle aşk pozunu paylaştı

Hasibe Eren bu poza "Sarp’ın o yaştaki yaşam sevinci?" notunu düştü. Aylin Kontante ve Uğur Bilgin ise fotoğrafa kalp emojisi bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Onur Buldu Sarp Apak
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