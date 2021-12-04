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Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin hakkında şaşırtan gerçek!

04.12.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür programındaki performansıyla seyirciyi ekrana kilitleyen başarılı oyuncu Uğur Bilgin hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin hakkında şaşırtan gerçek!

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'de rol alan ünlü oyuncu Uğur Bilgin, yeteneği ve içten tavırlarıyla seyircinin gönlüne taht kurdu. Bilgin hakkında ortaya çıkan bir detay ise sevenlerini şaşırttı.

1980 yılında İstanbul'da doğan Uğur Bilgin, aslen Rizeli bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin hakkında şaşırtan detay ortaya çıktı!

ŞAŞIRTAN DETAY

Uğur Bilgin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuduğu dönem, okulun tiyatro kolunda oyunculukla tanıştı. Oyunculuğu çok seven Bilgin, büyük bir karar alarak okulu bırakmak ve konservatuvara girmek istedi ancak ailesi engel oldu.

Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin hakkında şaşırtan detay ortaya çıktı!

Uzun yıllar konservatuvara girmenin hayaliyle yaşayan Bilgin, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni bitirir bitirmez yeniden sınavlara hazırlandı ve 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünü kazandı. Bilgin, üniversitedeyken Güldür Güldür'ün diğer yıldızı Onur Buldu ile sınıf arkadaşıydı.

Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin hakkında şaşırtan detay ortaya çıktı!

2005 yılında Organize İşler filminde rol alan Uğur Bilgin; Arka Sıradakiler, Aşağı Yukarı Yemişliler, Dedemin Fişi gibi pek çok projede rol aldı.

Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin hakkında şaşırtan detay ortaya çıktı!

Sosyal medyada aktif olan Bilgin'in, Instagram'da 130 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin hakkında şaşırtan detay ortaya çıktı!

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