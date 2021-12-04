Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin hakkında şaşırtan gerçek!

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'de rol alan ünlü oyuncu Uğur Bilgin, yeteneği ve içten tavırlarıyla seyircinin gönlüne taht kurdu. Bilgin hakkında ortaya çıkan bir detay ise sevenlerini şaşırttı.

1980 yılında İstanbul'da doğan Uğur Bilgin, aslen Rizeli bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi.

ŞAŞIRTAN DETAY

Uğur Bilgin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuduğu dönem, okulun tiyatro kolunda oyunculukla tanıştı. Oyunculuğu çok seven Bilgin, büyük bir karar alarak okulu bırakmak ve konservatuvara girmek istedi ancak ailesi engel oldu.

Uzun yıllar konservatuvara girmenin hayaliyle yaşayan Bilgin, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni bitirir bitirmez yeniden sınavlara hazırlandı ve 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünü kazandı. Bilgin, üniversitedeyken Güldür Güldür'ün diğer yıldızı Onur Buldu ile sınıf arkadaşıydı.

2005 yılında Organize İşler filminde rol alan Uğur Bilgin; Arka Sıradakiler, Aşağı Yukarı Yemişliler, Dedemin Fişi gibi pek çok projede rol aldı.

Sosyal medyada aktif olan Bilgin'in, Instagram'da 130 binden fazla takipçisi bulunuyor.





