Güldür Güldür'ün Mesut’u Uğur Bilgin'i tiye aldı! Duyan inanamadı! Aradaki fark göründen daha çok: "Folik asit etkisi mi bu?"

2013 yılından bu yana izleyiciyi ekrana bağlayan eğlence programı Güldür Güldür cumartesi akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği programda, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter, Doğa Rutkay, Onur Atilla gibi oyuncular yer alıyor.

İzleyenleri kahkahalara boğan Güldür Güldür'ün geçtiğimiz hafta Show TV'de dönen tanıtımında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili skecin yeni bölümde ekrana gelmediği iddia edilmiş ve program bu durum sebebiyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Fatih Altaylı, Show TV üst yönetiminden aldığı bilgileri okurlarıyla paylaşmış ve söz konusu skecin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümde olacağını ifade etmişti.

Merakla beklenen Güldür Güldür Show bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Programın kadrosunda yer alan oyuncular, Güldür Güldür ekrana gelmeden önce sosyal medya hesaplarından programın bu akşam ekrana geleceğini takipçilerine anımsattı.

GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN KUDRET'İ ÜNAL YETER'DEN TAKİPÇİLERİNİ GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM

Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in Mesut karakterine hayat veren Uğur Bilgin ile ilgili yaptığı paylaşım ise takipçilerini gülümsetti.

ÜNAL YETER, UĞUR BİLGİN'İ TİYE ALDI "KÜÇÜL DE CEBİME GİR"

Ünal Yeter, Instagram hesabında Güldür Güldür Show'dan bir kareye yer verip şu notu düştü:

"Uğur Bilgin ısrarla oğlumu oynuyor. Şu boydaki adam, bu boydaki adamın oğlu oluyor! Folik asit etkisi mi bu? Küçül de cebime gir"

ÜNAL YETER İLE UĞUR BİLGİN ARASINDAKİ BOY FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu Ünal Yeter'in boyunun 1.70, Uğur Bilgin'in boyunun ise 1,84 olduğu biliniyor.

Uğur Bilgin, oyuncu arkadaşı Ünal Yeter'in paylaşımına hikayesinde yer verdi.



