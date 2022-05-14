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Güldür Güldür'ün Mesut’u Uğur Bilgin'i tiye aldı! Duyan inanamadı! Aradaki fark göründen daha çok: "Folik asit etkisi mi bu?"

14.05.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show cumartesi akşamları yeni bölümleriyle izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Ali Sunal'ın sunduğu komedi programının oyuncuları, program ekrana gelmeden önce sosyal medya hesaplarından yeni bölümün bu akşam ekrana geleceğini duyurdu. Güldür Güldür'ün Kudert'i Ünal Yeter'in Mesut karakterine hayat veren Uğur Bilgin'e ilişkin yaptığı paylaşım ise görenleri gülümsetti.

Güldür Güldür'ün Mesut’u Uğur Bilgin'i tiye aldı! Duyan inanamadı! Aradaki fark göründen daha çok: "Folik asit etkisi mi bu?"

2013 yılından bu yana izleyiciyi ekrana bağlayan eğlence programı Güldür Güldür cumartesi akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği programda, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter, Doğa Rutkay, Onur Atilla gibi oyuncular yer alıyor.

Güldür Güldür'ün Mesut’u Uğur Bilgin'i tiye aldı! Duyan inanamadı! Aradaki fark göründen daha çok:

İzleyenleri kahkahalara boğan Güldür Güldür'ün geçtiğimiz hafta Show TV'de dönen tanıtımında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili skecin yeni bölümde ekrana gelmediği iddia edilmiş ve program bu durum sebebiyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Güldür Güldür'ün Mesut’u Uğur Bilgin'i tiye aldı! Duyan inanamadı! Aradaki fark göründen daha çok:

Fatih Altaylı, Show TV üst yönetiminden aldığı bilgileri okurlarıyla paylaşmış ve söz konusu skecin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümde olacağını ifade etmişti.

Güldür Güldür'ün Mesut’u Uğur Bilgin'i tiye aldı! Duyan inanamadı! Aradaki fark göründen daha çok:

Merakla beklenen Güldür Güldür Show bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Güldür Güldür'ün Mesut’u Uğur Bilgin'i tiye aldı! Duyan inanamadı! Aradaki fark göründen daha çok:

Programın kadrosunda yer alan oyuncular, Güldür Güldür ekrana gelmeden önce sosyal medya hesaplarından programın bu akşam ekrana geleceğini takipçilerine anımsattı.

Güldür Güldür'ün Mesut’u Uğur Bilgin'i tiye aldı! Duyan inanamadı! Aradaki fark göründen daha çok:

GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN KUDRET'İ ÜNAL YETER'DEN TAKİPÇİLERİNİ GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM

Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in Mesut karakterine hayat veren Uğur Bilgin ile ilgili yaptığı paylaşım ise takipçilerini gülümsetti.

Güldür Güldür'ün Mesut’u Uğur Bilgin'i tiye aldı! Duyan inanamadı! Aradaki fark göründen daha çok:

ÜNAL YETER, UĞUR BİLGİN'İ TİYE ALDI "KÜÇÜL DE CEBİME GİR"

Ünal Yeter, Instagram hesabında Güldür Güldür Show'dan bir kareye yer verip şu notu düştü:

"Uğur Bilgin ısrarla oğlumu oynuyor. Şu boydaki adam, bu boydaki adamın oğlu oluyor! Folik asit etkisi mi bu? Küçül de cebime gir"

Güldür Güldür'ün Mesut’u Uğur Bilgin'i tiye aldı! Duyan inanamadı! Aradaki fark göründen daha çok:

ÜNAL YETER İLE UĞUR BİLGİN ARASINDAKİ BOY FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu Ünal Yeter'in boyunun 1.70, Uğur Bilgin'in boyunun ise 1,84 olduğu biliniyor.

Güldür Güldür'ün Mesut’u Uğur Bilgin'i tiye aldı! Duyan inanamadı! Aradaki fark göründen daha çok:

Uğur Bilgin, oyuncu arkadaşı Ünal Yeter'in paylaşımına hikayesinde yer verdi.

Güldür Güldür'ün Mesut’u Uğur Bilgin'i tiye aldı! Duyan inanamadı! Aradaki fark göründen daha çok:

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