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Güldür Güldür'ün Naime'si yurt dışı tatilinden paylaştı! "Euro oldu..."

24.07.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle adını duyuran Ecem Erkek tatil için yurt dışını tercih etti. Güzel oyuncu tatil pozlarını paylaşırken artan euro'ya da gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Sosyal medyada güzel sesiyle de dikkat çeken Ecem Erkek sezonun yorgunluğunu atmak için Çekya'ya tatile gitti.

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Bu hali dalga konusu olunca tatilden paylaştı Bu hali dalga konusu olunca tatilden paylaştı

Yurt dışından tatil pozlarını paylaşan Ecem Erkek artan euroya dair yorumda bulunmayı da ihmal etmedi.

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Güldür Güldür'ün Naime'si tatil pozlarına "Aman güzel yavaş yürü euro oldu 30 TL" notunu düşünce takipçilerinden de yorumlar gecikmedi. Kimi "Euro'yu değil de senin güzelliğini konuşalım" derken kimi de "Aman boşver gez" yorumlarında bulundu.

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Ecem Erkek sosyal medya Oyuncu karakteri

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