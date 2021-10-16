Güldüren diyalog! Erdoğan, Merkel'e aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel veda ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan ile Merkel'in görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısına "koalisyon" diyaloğu dikkat çekti.

ERDOĞAN, KOALİSYONDAN ŞİKAYET ETTİ

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in görevde kaldığı süreyi hatırlatarak, "16 yıl kısa bir süre değil. Benim de 19 yılım var. Bu süreç içerisinde birçok dünya liderleri ile bir arada çalıştık. Sayın Şansölye özellikle Almanya'nın idaresinde, yönetiminde gerçekten başarılı bir sürece imza attı. Bundan sonraki süreçte de özellikle belki koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya- Türkiye ilişkileri çok daha farklı bir yere ulaşabilirdi. Fakat koalisyon hükümetleri çalışmayı her zaman zorlaştırıyor. Geçmişte bizdeki koalisyon hükümetleri de çok başarısız olmuş ve hiçbir netice alamamıştır. Bizim başkanlık sistemine geçmemizle bu koalisyonlardan kurtuldu. Yoğun bir çalışma içine girdik. Temennimiz odur ki yeni yönetimle bu başarılı süreci aynen devam ettiririz. Almanya'da ciddi bir Türk potansiyeli var. Bu insanlar orada sağlıklı yaşam sürecini görmek istiyorlar. Bizler de onlar orada mutlu oldukça Türkiye Almanya arasında bu mutluluğu yaşamak istiyoruz. Hedef 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmi" şeklinde konuştu.

"KOALİSYONLAR BİZE UYGUN"

Şansölye Merkel bu sırada tekrar söz alarak, "Benim koalisyon ortaklarımla çalışmaktan mutlu olmadığım anlaşılmasın. Alman hükümetlerinin özelliği budur. Koalisyonlar bizim yapımıza uygundur. Biz bir başkanlık sistemi uygulamak istemiyoruz. Her şeye rağmen Türkiye ile ilişkileri sürdürmek istiyoruz" dedi.

"KOALİSYONLA İLGİLİ BANA ŞİKAYETTE BULUNDUNUZ"

Bunun üzerine Erdoğan'ın "Zaman zaman şikayetlerinizi bana aktardınız" sözleri gülüşmelere neden oldu. Merkel, "Doğrudur hayat böyle fakat buna rağmen güzel" ifadelerini kullandı.



